Álvaro de Marichalar aclara su situación económica: "No tengo calefacción porque me gusta el frío"

En las últimas semanas han circulado rumores sobre la supuesta situación económica de Álvaro de Marichalar, hermano de Jaime de Marichalar —exmarido de la infanta Elena y padre de Froilán y Victoria Federica—. Algunas informaciones apuntaban a que el navegante estaría atravesando dificultades financieras, llegando incluso a no poner la calefacción en su vivienda del centro de Madrid.

Este lunes, el propio Marichalar ha querido desmentir estas afirmaciones durante una conferencia titulada Rumbo al horizonte azul, en la que habló de la expedición marítima en solitario que está realizando alrededor del mundo.

Niega estar en la ruina

Preguntado directamente por la prensa sobre su economía, Marichalar reconoció que no es una persona rica, pero también aseguró que no se encuentra en la ruina como se venía afirmando últimamente.

"No tengo dinero, o sea, yo no soy rico; soy una persona que me mantengo más o menos", explicó. Sobre la polémica por la calefacción, aclaró que se trata de una decisión personal: "No tengo calefacción en mi casa porque me gusta el frío, no porque no pueda pagar".

Álvaro de Marichalar | Gtres

El excuñado de la infanta Elena contó que su elección responde también a una filosofía de vida basada en el ahorro y la austeridad, valores que asegura haber aprendido desde pequeño. "No tengo ningún problema en reconocer que me gusta el frío, que ahorro todo lo que puedo porque estoy educado en la renuncia y en el ahorro. O sea, yo de pequeño me metí a un interno en un colegio con nueve años, estuve hasta los catorce donde no había calefacción", recordó.

En cuanto a su situación financiera, apuntó que en el pasado sí tuvo problemas derivados de un negocio: "Tuve problemas con mi última empresa de reciclaje de móviles, mi socia me estafó… Son problemas normales de la vida, a veces ganas y a veces pierdes".

Una elección ligada a su estilo de vida

Marichalar también relacionó su decisión de vivir sin calefacción con su preparación para sus expediciones marítimas, donde las bajas temperaturas son una constante. "Más me vale saber afrontar el frío antes de hacerme a la mar, donde mi principal problema es el frío", señaló.

Álvaro de Marichalar | Gtres

Él, que ha vivido en Rusia, sabe perfectamente lo que es "el frío de verdad" y por eso no tiene problema en soportar los inviernos de España. Incluso recomendó reducir el uso de calefacción por motivos de saludy ahorro energético, defendiendo que "no pasa nada" por estar en casa con ropa de abrigo.

Su relación con su familia

Durante su intervención, el aristócrata también respondió a las informaciones que apuntaban a un supuesto distanciamiento con su hermano Jaime de Marichalar y otros miembros de su familia debido a sus apariciones públicas.

Marichalar lo negó rotundamente y aseguró que la relación familiar es excelente: "Nadie se ha enfadado para nada, no hay ninguna persona enfadada. Estamos todos muy unidos, todas las familias siempre lo hemos estado". Asimismo, destacó la importancia de la unión familiar como uno de los valores fundamentales transmitidos por sus padres.