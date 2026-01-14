Victoria Federica afianza su relación con Jorge Navalpotro en el cumpleaños de su abuelo Juan Carlos I

Hace unos meses salía a la luz que Victoria Federica estaba de nuevo enamorada pues había empezado una relación con Jorge Navalpotro. Al principio su entorno se apresuró a decir que se trataba de un romance incipiente sin etiquetas por parte de ambos pero parece que ahora la cosa a cambiado.

Lo último que se sabe es que Victoria habría viajado acompañada de Jorge a Abu Dabi con motivo del cumpleaños de su abuelo el rey Juan Carlos. Un paso importante para la hija de la infanta Elena que decidía invitar a su novio a esta reunión familiar y además presentárselo oficialmente a su abuelo.

En las imágenes publicadas por Semana se puede ver a la pareja disfrutando de un plan cultural en familia durante su estancia en la capital de Emiratos Árabes Unidos. Es habitual que las hijas del Émerito, Cristina y Elena, acudan cada año para celebrar el cumpleaños de su padre pero esta vez es la primera que se unen las parejas tanto de Vicotria Federica como de Juan Urdagarin, Sophia Khan.

Jorge Navalpotro es un empresario de la noche madrileña y está vinculado a la emblemática sala La Riviera. Más allá de su faceta empresarial, basta con echar un vistazo a sus redes sociales para hacerse una idea de sus intereses personales. Navalpotro es un apasionado de los coches, los deportes acuáticos y el baloncesto, aficiones que comparte de forma habitual y que encajan con el estilo de vida activo y social que también caracteriza a Victoria Federica.

Aunque hace unos meses esta relación no se consideraba seria por parte del círculo más cercano de ambos, parece que poco a poco se va afianzando y más después de sumarse a uno de los viajes más familiares por parte de la familia real. "Que guapiitooo no??🙄", le comentaba Victoria Federica en su última publicación de Instagram donde además aparece su primera foto juntos.