Jaime de Marichalar, muy enfadado cuando le preguntan por su encuentro con la reina Letizia: "No voy a decir nada"

Letizia Ortiz y Jaime de Marichalar se han reencontrado en los Premios Internacionales de Periodismo organizados por El Mundo y presididos por la Reina. Ha sido un acercamiento totalmente inesperado y aunque no hay fotos de ambos juntos, la tensión se palpaba en el ambiente.

Jaime de Marichalar en un evento | Gtres

De hecho, más tarde cuando el exmarido de la infanta Elena salía del acto, la prensa le preguntaba por cómo había sido coincidir con la que fue su cuñada y era ahí cuando Marichalar estallaba sin querer hablar y simplemente diciendo que todo "muy bien" y que no iba a decir nada siguiendo con la discreción con la que normalmente suele actuar.

Intentando evitar la persecución de la prensa, el padre de Victoria Federica se ha parado en seco ante las cámaras y estallaba gritando: "Me quieres dejar tranquilo, por favor, no me persigas, no voy a decir nada, adiós" a las reporteras allí presentes.

Marichalar saliendo de un evento | Gtres

Fue en el año 2007 cuando se produjo la separación entre la infanta Elena y Jaime de Marichalar, pero no se hizo oficial en el Registro Civil de la Familia Real hasta el 21 de enero del año 2010.

La infanta Elena y Jaime de Marichalar el día de su boda | Gtres

Esta no ha sido la primera ocasión en la que los Reyes han coincidido con el empresario y a pesar de sus encuentros en actos oficiales siempre han evitado fotografías juntos e interacciones que pudieran dar que hablar en los medios de comunicación.