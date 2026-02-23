Sarah Ferguson abandona la clínica de bienestar exclusiva donde estaba ingresada por 15.000 euros al día

El paradero desconocido de Sarah Ferguson ya no es un misterio. Tras días de especulación sobre dónde se encontraba la ex duquesa de York, se ha descubierto que su desaparición pública no respondía a un retiro privado ni a un traslado permanente al extranjero, sino a un ingreso en uno de los centros de bienestar más exclusivos del mundo.

Por ahora, se sabe que Ferguson pasó varias semanas internada en Paracelsus Recovery, una clínica de tratamiento integral situada en Zúrich, en Suiza. El centro está especializado en programas médicos y psicológicos completamente personalizados para pacientes que buscan máxima privacidad y atención intensiva.

En este artículo te contamos todo lo que sabemos para que estés al día sobre el caso de Sarah Ferguson, la exmujer del príncipe Andrés de Inglaterra, recientemente acusado por aparecer en los archivos del caso Epstein.

Sarah Ferguson | Gtres

Un retiro médico

Se cree que la exmujer de Andrés Mountbatten-Windsor llegó al centro especializado en salud mental más caro del mundo poco después de Navidad y permaneció allí hasta finales de enero.

Su estancia se produjo lejos del foco mediático y bajo estrictas medidas de confidencialidad, lo que explica por qué no había sido vista en público durante tanto tiempo. Cada día en la clínica cuesta aproximadamente 15.300 euros, un presupuesto que muy pocos se pueden permitir.

Paracelsus funciona bajo un modelo de tratamiento llamado Un cliente a la vez, con equipos formados por médicos, terapeutas, nutricionistas y especialistas que diseñan planes completamente individualizados.

Sarah Ferguson | Gtres

Además del seguimiento clínico con 15 expertos médicos, el centro ofrece alojamiento de lujo, servicio de chef privado, chófer y asistencia personal permanente.

Una ausencia que alimentó rumores

La exduquesa no había sido vista de forma regular desde su breve aparición en el bautizo de su nieta en el Palacio de Saint James, el pasado diciembre. Mientras tanto, su exmarido sí fue fotografiado en residencias reales como el Castillo de Windsor y Sandringham House, lo que aumentó aún más la curiosidad sobre el paradero de Ferguson.

Su silencio prolongado alimentó teorías sobre una posible vida estable en el extranjero, especialmente en Oriente Medio, donde mantiene vínculos sociales desde hace años. Sin embargo, su ingreso en la clínica suiza explica gran parte de ese periodo de desaparición pública.

Sarah Ferguson | Gtres

Muchos viajes

Tras abandonar el centro, Ferguson optó por mantener un perfil bajo y una agenda de viajes cambiante. En los últimos meses ha pasado por Doha, donde coincidió con su hija Eugenia de York en un evento vinculado a Art Basel, y también por Palm Beach, acompañando a su yerno Edoardo Mapelli Mozzi en compromisos profesionales.

También se conoce que ha pasado temporadas en destinos alpinos como Gstaad, alternando estancias con familiares y amigos para evitar una exposición pública continuada.

Sarah Ferguson | Gtres

Su futuro

Aunque su entorno señala que planea regresar al Reino Unido en algún momento, Ferguson parece que está tratando de reorganizando su imagen pública antes de hacerlo.

Según lo que el biógrafo real Andrew Lownie escribió en su propio libro, el futuro social de Sarah podría estar más vinculado a países del Golfo como Dubái, Bahréin o Qatar, donde mantiene contactos influyentes desde hace años.

Por ahora, lo que durante semanas parecía una desaparición misteriosa ha resultado ser un retiro médico muy bien planificado. Más que un exilio o una huida, el paradero desconocido de Sarah Ferguson ha sido, en realidad, un ingreso silencioso en un centro de tratamiento de élite para recuperarse lejos del ruido mediático.