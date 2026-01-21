El motivo de la sonada ausencia de Froilán en el funeral de su tía, Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía

Las familias reales española y griega se dieron cita este lunes en Atenas para despedir a Irene de Grecia, fallecida el pasado 15 de enero a los 83 años en el Palacio de La Zarzuela, donde residía desde hacía décadas. La hermana menor de la reina Sofía murió a consecuencia de una enfermedad neurodegenerativa que padecía desde hace tiempo, y su funeral y posterior entierro congregaron a numerosos miembros de ambas casas reales.

La Familia Real en el entierro de Irene de Grecia | Gtres

Visiblemente afectada, doña Sofía afrontó uno de los momentos más dolorosos de su vida al decir adiós a su hermana pequeña, con quien mantenía una relación estrechísima tanto a nivel personal como institucional. Junto a ella estuvieron los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, así como las infantas Elena y Cristina. Tampoco faltaron Victoria Federica ni los hijos de la infanta Cristina, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin, quienes no dudaron en reorganizar sus agendas para viajar hasta la capital griega y rendir homenaje a quien en el ámbito familiar conocían cariñosamente como 'tía Pecu'.

La reina Sofía, en el entierro de su hermana Irene de Grecia | Gtres

Sin embargo, la despedida estuvo marcada por una ausencia especialmente significativa: la del rey Juan Carlos. Aunque su intención inicial era acompañar a la reina Sofía en este trance, los médicos le recomendaron no desplazarse ni a Madrid ni posteriormente a Atenas debido al esfuerzo que implicaban los viajes para su delicado estado de salud.

No fue la única baja destacada. Tampoco asistieron ni a la capilla ardiente celebrada en España ni a los actos fúnebres en Grecia Juan Urdangarin, que reside actualmente en Londres, ni Froilán, muy unido a Irene de Grecia, a quien consideraba como una segunda abuela.

Precisamente sobre la ausencia de Froilán han trascendido ahora nuevos detalles. Según ha revelado El Español, el sobrino del rey Felipe VI optó finalmente por permanecer en Abu Dabi, donde vive desde principios de 2023, para acompañar al rey Juan Carlos y evitar que se encontrara solo en estos momentos tan delicados. Una decisión que pone de manifiesto la estrecha relación que mantiene con su abuelo y su voluntad de estar a su lado cuando más lo necesita.