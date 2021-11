Aitana confiesa que su mayor fobia es el miedo a volar

La cantante Aitana Ocaña de 22 años, acudió ayer al programa de televisión de 'El Hormiguero', donde aprovechó para lanzar la exclusiva de su próxima colaboración: "No lo sabe nadie y lo quería decir aquí", dijo la extriunfita. El nuevo tema será en colaboración con la cantante argentina de moda Nicki Nicole: "Es una cosa de súper sorpresa que no lo sabe nadie y lo quería decir aquí. Este viernes saco canción nueva y es con Nicki Nicole", así de emocionada lo contaba.

La cantante acaba de ser nombrada mejor artista española en los MTV Europa, ganadora del Premio Ondas 2021 al Fenómeno musical del año, es la más escuchada del año en la plataforma Spotify y es portada en la revista Forbes. El presentador no dudó en preguntarle acerca de su dinero: "¿Te estás forrando?", a lo que Aitana respondió: "Bueno, para tener 22 años, sí, estoy pudiendo ganar dinero con algo que me gusta. Si no ganase dinero sería también feliz porque es una cosa con la que siempre he soñado, pero no salgo en la lista de Forbes".

Además la artista contó entre risas la anécdota de que su padre no se creía que iba a ser la portada de la revista e incluso se tuvo que llamarla para poder comprobarlo: "No se lo creía y me llamó para ver si era verdad".

Su miedo a volar

Aitana aprovechó el programa para contar su pánico a volar, y la situación tan terrible que pasa cuando sube a un avión: "Cuando tengo que coger un avión porque no me queda otra, lo cojo. Pero si no, voy a todas partes, por muy lejos que estén, en 'furgo', en coche o en tren", añade: "es el medio de transporte más seguro, solo que yo le tengo pánico".

Ha demostrado tener muchos conocimientos sobre los aviones, ya que habló sobre lo tipos de turbulencias y corrientes de convección, como si llevara toda la vida estudiando este tema, tanto es así que consiguió sorprender al presentador que bromeaba diciendo: "Te dan miedo los aviones, pero estás a 10 minutos de ser pilota".

Aitana ha compartido con los espectadores su ritual a la hora de subir a un avión: "Entro y le digo a la azafata: 'Hola, ¿qué tal? Tengo mucho miedo a volar, me da pánico. Dígame si va a haber turbulencias. Si es así, me bajo", además añadía: "Intento informarme mucho, demasiado, de hecho. Siempre pregunto a los pilotos cuál ha sido su peor vuelo".

De hecho ha confesado que su fobia la llevó a conocer al piloto Luis, que le proporciona la información que ella necesita sobre las rutas aéreas y la información meteorológica, con el fin de tranquilizarla en sus viajes: "Tengo incluso el número de teléfono de un piloto. Luis, es súper majo, siempre intenta tranquilizarme"

