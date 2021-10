Aitana responde tajante a los que critican su número de colaboraciones al año

Aitana, que acaba de anunciar la salida de su nueva canción en colaboración con Cali y El Dandee, ha tenido que enfrentarse al periodista Arturo Paniagua por un comentario que la cantante ha considerado machista. El locutor musical ha escrito vía Twitter: ''Hablemos de la necesidad imperiosa e irreversible de que Aitana deje de hacer un featuring a la semana'', junto al 'hashtag' ''FreeAitana'', similar al que se utilizó para reivindicar la libertad de Britney Spears ''#FreeBritney'' al estar bajo la tutela legal de su padre.

Acusaciones que Aitana no ha querido dejar pasar y a las que no ha dudado en responder: ''Cuando los cantantes de reggaeton (hombres) sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada''. Con esta respuesta Aitana vuelve a dejar prueba de lo concienciada que está con el feminismo y es por ello que le ha parecido crucial señalar lo que ella ha creído un comentario fuera de lugar.

El periodista al ver la reacción de la artista ha querido aclarar sus palabras: ''Literal que disfruto mucho escuchando todo '11 razones' metiendo guitarrazos con mi hija. No hay acritud alguna contra'', y recalcar la buena música que hace. Además de aclarar que era más bien una crítica a el mundo de la música en general y no a ella en particular.

Sin embargo, la catalana ha querido volver a contestar: ''Sólo me gustaría decir una cosa, por favor, no divulguemos información errónea. Sacar 7 canciones en un año de las cuales 4 son colaboraciones, a día de hoy y dentro del género que yo canto, no son muchas canciones''. Un tuit que ha revolucionado las redes y que ya cuenta con más de 15.000 'likes'.

