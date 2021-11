La broma de Aitana por la que le ha tenido que pedir perdón a sus seguidores

No es 28 de diciembre pero eso no ha impedido que, literalmente, Aitana le haya tomado el pelo a sus seguidores. Y es que, recientemente la catalana anunciaba a través de sus Stories de Instagram que se había sometido a un radical ''cambio de look'' puesto que, a juzgar por la foto que compartió, se apreciaba una importante cantidad de pelo en el suelo.

Una imagen que generó una gran expectación entre sus casi 3 millones de seguidores que, ansiosos, esperaban ver la nueva imagen de la artista. ¿El resultado? 'Oro parece plata no es'.

La foto con la que Aitana le toma el pelo a sus seguidores | Instagram

Y es que, resulta que después de todo el 'hype', ese cambio nunca se produjo, al menos por el momento. Horas y horas estuvieron sus seguidores cavilando en qué es lo que podría haberse realizado la catalana para después enterarse de que todo era, nada más y nada menos que, mentira.

Fue un día más tarde cuando la propia Aitana reaparecía en redes para comunicar en su perfil de Twitter que todo había sido una broma que se le había ido de las manos: "Holaaaa, que lo del cambio de look era broma, perdón que ayer no dije nada al final", escribía.

Pero el revuelo generado por los comentados mechones de pelo no quedaba ahí puesto que estos desataron los memes y reacciones de los fans en el universo 2.0 que no tienen desperdicio alguno.

''Ahora te lo arrancamos nosotros, es broma, te amo'', ''Aitana… esto lo vas a pagar'' o ''Yo antes de que Aitana dijera que era broma'', son algunos de los mensajes que se pueden leer en la mencionada red social.

