Miguel Bernardeau desmiente con un comentario a Aitana los rumores de ruptura

Esta última semana la relación de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau ha estado en el punto de mira por unos rumores que aseguraban que la pareja había puesto punto y final a su amor. Estos rumores comenzaron porque ya no publicaban fotos juntos en sus redes sociales, porque la fiesta de halloween la celebraron por separado y también porque el cantante ya no felicitaba públicamente a su chica por los últimos premios que ha logrado.

El pasado domingo, Aitana recurría a su cuenta oficial de Twitter para poner fin a las especulaciones y pronunciarse tras todos los rumores que han rodeado estos últimos días su relación con Miguel Bernardeau: "Podéis dejar de decir tonterías por favor, muchas gracias!!!! jajajajaajaa heavy".

Y ahora ha sido el actor el que, con un aparentemente insignificantico comentario a su chica ha desmentido estos rumores. Aitana compartía en sus redes sociales que su canción 'Mon Amour' donde colabora con Zzoilo, es la número 1 en el top 50 de Mexico: "Somos increíbles” ERES INCREÍBLE, felicidades amigo. Esto es una locura preciosa 🥲 GRACIAS MÉXICO, espero veros pronto". Es entonces cuando su chico ha respondido en los comentarios de la publicación con un "Que pasada!!!!" y un corazón rojo. Dejando claro que el amor sigue en el aire.

La respuesta de Cepeda a los rumores

Este martes por la noche se han celebrado en la isla canaria de Tenerife los premios Dial 2021 y en el photocall le han preguntado al cantante Cepeda por los rumores de ruptura de Aitana y Miguel. "Yo que sé, no me preguntes de esas cosas porque no lo sé, ni lo busco. No te preocupes. Yo estoy feliz y contento", decía el cantante.

Cepeda por los rumores de ruptura de Aitana y Miguel. Como podrás recordar, Cepeda y Aitana comenzaron una relación en la academia de 'Operación Triunfo' en 2017, lugar donde se conocieron y saltaron a la fama como cantantes. Sin embargo, la pareja rompió un año después, en 2018.

