Courteney Cox emociona a sus seguidores con la última cena de Friends fuera de cámaras

La actriz, modelo, productora de televisión y directora de cine estadounidense, Courteney Cox, Monica Geller en la serie Friends, ha compartido en su cuenta oficial de Instagram @courteneycoxofficial una fotografía junto a sus compañeros de rodaje Jennifer Aniston, Matthew Perry, Lisa Krudow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

La publicación, acompañada por el emotivo texto "The Last Supper" before taping "The Last One" on Jan 23, 2004. #tbt #friends" ("La última cena" antes de grabar "La última" el 23 de enero de 2004". #tbt #amigos) ha recogido un sin fin de comentarios, en los que sus seguidores más acérrimos a la serie han rememorado momentos inolvidables de 'Friends'.

Asimismo, la actriz ha utilizado uno de los hashtag tendencia de Instagram, el #tbt acrónimo de la expresión 'Throw Back Thursday' (jueves de volver al pasado) como excusa para recordar uno de los momentos especiales fuera de cámaras, en el que los protagonistas principales de la exitosa serie 'Friends' cenaban juntos por última vez antes de acabar el último capítulo de las diez temporadas.