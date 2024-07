Así es 'El corrido del pajaporte', la canción viral que se ríe de la app del Gobierno para ver porno

Las redes sociales no han tardado en reaccionar al 'carné' para ver pornografía en internet. El mismo día que el Gobierno anunciaba algún detalle más de cómo quiere impedir que los menores accedan a este tipo de contenidos aparecían cantidad de memes. Han sido tantos los mensajes humorísticos que ya se ha bautizado a este 'pasaporte porno' como 'el pajaporte'.

Uno de los más comentados ha sido 'El corrido del pajaporte', una canción de estilo mexicano de una duración de 2 minutos y 19 segundos. Con casi 70.000 reproducciones en X. Este vídeo creado con Inteligencia Artificial ya se ha viralizado por reírse en su letra de la 'Cartera Digital Beta', la app que incorporará un sistema de verificación de edad.

Letra de 'El corrido del pajaporte'

Dice un comité de expertos, reunido en la Moncloa, señoras y señoros, acabemos con la manola. Tengo un objetivo en mira dice Agapito Pajeo. 30 al mes, una al día. Más de una te deja ciego. ¡Vamos a regular el placer manual! Proclaman con gran vehemencia, y así nació el 'pajaporte', para la dicha de su audiencia. Con el control digital, cada uno tendrá su control, más de una paja al día, será una falta al honor. Agapito Pajeo, el consultor astuto, diseñó esta normativa con su enfoque bruto. Queremos orden y mesura, en este mundo de pasión, no más de un momento solitario, por favor, con moderación.

El 'pajaporte' sería el vigilante fiel, registrando con precisión cada evento personal. Los españoles, con humor, reciben la noticia, bromeando sobre el carnet y su peculiar justicia. ¿Qué pasa si se me olvida en casa?, pregunta Juan entre risas, ¿Será que me multarán, si cae una con prisa? Pedro Sánchez, con seriedad, aclara con prontitud, 'el pajaporte' es por tu bien, no hay razón para inquietud. Queremos salud mental, y un país bien controlado, así que sigue las normas, y todo estará arreglado. En los bares y las plazas, la gente no podía parar, de reírse con el 'pajaporte' y su insólito actuar. Agapito Pajeo, tu idea es magistral, has llevado el humor político a un nuevo pedestal. Así quedó instaurado, el 'pajaporte' sin igual, una muestra de ingenio, y de humor nacional. Pedro Sánchez y Agapito, unidos en esta gesta, hicieron de un tema serio, una comedia de fiesta.

¿Cómo funciona la 'Cartera Digital'?

La idea es que los menores no puedan acceder al porno, así que para meterse en esas páginas habrá que descargarse esta aplicación —Cartera Digital Beta— e identificarse con el rostro o la huella digital. Una vez se haya demostrado que eres tú el usuario tendrá que acreditar que tiene más de 18 años con algún documento oficial.

Esta es la manera de conseguir la llave para entrar en todo tipo de contenidos para adultos. Pero también han surgido muchas dudas, como, por ejemplo, ¿cómo se protegen los datos personales del usuario? Esa información solo le va a llegar a la aplicación del Gobierno, es decir, que las plataformas de contenido sexual no tendrán acceso a nuestros datos.

Este sistema de control de la edad solo funcionará para las páginas webs españolas y estará lista para funcionar a finales de verano.

