Un muñeca embrujada de 'Frozen' desata el pánico en una familia y la historia se vuelve viral

Se trata de una muñeca de una película de dibujos animados de Disney, Elsa de 'Frozen', que según la familia Madonia comenzó a comportarse de manera peculiar.

Según relata Emily Madonia, la muñeca comenzó a actuar de manera sospechosa al poco tiempo de ser comprada. El juguete, que tenía un botón para ser encendido, comenzó a encenderse por las noches, cantaba y hablaba.

Tras el pánico causado por Elsa, la familia trató deshacerse de ella. La primera vez la tiraron a la basura pero apareció de nuevo en casa.

Al verla, decidieron enterrarla en el jardín cuando se fueron a un viaje. Pero a la vuelta, la muñeca volvió a aparecer apoyada en la residencia.

Ante el terror causado a la familia, los Madonia decidieron colgar un post en Facebook para saber si se trataba de una broma pesada.

"Todos los miembros de mi familia han sido interrogados a fondo (y ofendidos). Nadie que conozco hizo esto. Habría sido un gran truco para llevarlo a cabo por un extraño, teniendo en cuenta que estaría infringiendo muchas leyes y de alguna manera permanecer sin ser visto. (Si quieres darte a conocer, ahora sería un buen momento). Una muñeca embrujada, en realidad, parece mucho más plausible que todo esto. No puedo decir que creo o no creo en esto. No lo sé. No tengo ninguna explicación basada en toda la información que tengo. Soy un ser humano racional y agradecido con una buena vida. Eso es todo lo que puedo decirte", escribió en Facebook.