Deja una nota a su vecino pianista y se convierte en viral: "¡Nunca dejes de hacerlo!"

La nota de un joven alicantino a uno de sus vecinos, el cual toca el piano, se ha convertido en una sensación en Twitter. El usuario, bajo el seudónimo 'NachCroft', puso una nota en el ascensor de su edificio dirigida a su vecino pianista ya que este había dejado de tocar: "Tengo un vecino que toca el piano y siempre que lo hace, quito todo y me pongo a escucharlo, y la otra tarde volvió a tocar, hacia tiempo que no tocaba y me inspiré y le puse esto en el ascensor", aseguró el autor de la nota en un tuit que se ha convertido en viral.

"¡Nunca dejes de hacerlo! Tocas de maravilla, suena genial y me encanta escucharte, me alegras el día cuando lo haces", decía el mensaje que había sido puesto en la zona común ya que el autor no sabía exactamente quién era el vecino que tocaba el piano y su intuición le hacía pensar que el pianista cogía el ascensor. El tuit ha sido 'retuiteado' por casi 2.500 usuario y tiene 17.700 'me gusta'.

El joven alicantino, autor de la nota, ha asegurado que no ha habido respuesta al mensaje pero la nota ha desaparecido del lugar. En ella pedía que solo lo quitara el pianista cuando lo viera: "Espero que sea porque le da vergüenza", asegura este y se lamenta ante la posibilidad de que el cartel haya sido retirado por otro vecino que nada tenga que ver con la historia. La historia ha suscitado multitud de respuestas, muchas de ellas encantados por el mensaje y otras riendo porque los usuarios que responden encuentran algo paradójico esta situación con la que ellos mismos viven con sus vecinos.