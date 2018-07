La nueva campaña de la FAD colabora con DJ's para concienciar a los jóvenes

Durante la presentación de la campaña en Madrid, dos de los tres DJ que han colaborado con la FAD, Abel Ramos, Cristian Varela y Dani Moreno, han explicado cómo mezclaron canciones adaptadas a tres jóvenes, Óscar, Jonathan y Jaime, que, tras sufrir una lesión cerebral a consecuencia de un accidente de tráfico, se mueven y se expresan con mucha dificultad.

"Es muy duro de ver y espero que la gente, después de ver esto, recapacite lo que va a hacer", ha señalado Abel Ramos, que compuso un tema para Jonathan, postrado en silla de ruedas después de un accidente de tráfico que le provocó una grave lesión cerebral. El DJ ha relatado cómo cada noche ve jóvenes que "van hasta arriba" en las discotecas, pensando que "son 'Superman', que a ellos no les va a pasar nada", sin ser conscientes de que "la realidad a veces es muy dura".



Por ello, Cristian Varela, otro de los DJs que ha colaborado con la FAD, ha insistido en que "cualquiera se puede divertir sin la necesidad de beber alcohol ni de tomar drogas" y ha asegurado que a él no le gusta trabajar para la gente que "hay que sacar con pinzas" de la discoteca, porque a ese tipo de personas ni le importa la música "ni se entera de nada". Varela ha indicado que ya de por sí conducir un coche es "peligroso" y si se añade a esa mezcla drogas, "es una bomba de relojería".



En la campaña, dirigida a jóvenes de 16 a 24 años, que se va a distribuir en radio, redes sociales e Internet, se cuenta la historia del proceso de composición de las tres canciones. Con el lema "música dance para que tú no la bailes", ponen el acento en lo que perdieron los tres protagonistas cuando decidieron subirse a un coche tras haber consumido alguna droga, debido a las limitaciones que sufren por culpa de la lesión cerebral.



La directora de Tráfico, María Seguí, ha destacado que las víctimas de tráfico con lesión cerebral, aunque no suelen salir en las campañas de sensibilización, representan una parte importante de los heridos en accidentes. Así, ha señalado que frente a los alrededor de 200 personas que sufren lesiones medulares al año por accidente de tráfico, cada año unas 5.000 personas padecen una lesión cerebral por culpa de un siniestro.



El director general de la FAD, Ignacio Calderó, ha apuntado que en los controles de drogas que la Guardia Civil realizó en 2012, el 46 por ciento de los conductores dieron positivo. Estos controles no son aleatorios, sino que se realizan a conductores en los que se aprecia indicios de que pueden haber consumido.



Igualmente, ha destacado que casi el 50 por ciento de los fallecidos en accidentes de tráfico en 2012 dio positivo en alcohol, drogas y/o psicofármacos, según la última memoria del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forenses (INTCF).



Asimismo, aunque la campaña está dirigida a los más jóvenes, Seguí ha destacado que es un problema que afecta a todos, e incluso, "para sorpresa de muchos, también a mujeres a la salida del colegio recogiendo a sus hijos y a hombres en sus recorridos laborales, de lunes a viernes, de ocho a ocho, camino del trabajo". "Si eso es lo que le pasa a alguien cuando tiene 20 o 21 años también le pasa cuando tiene 40, 45 o 48 años", ha señalado.