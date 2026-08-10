Meta deberá pagar 567 millones de dólares y limitar Instagram y Facebook para proteger a los menores

Un tribunal estatal de Nuevo México ha ordenado a Meta Platforms pagar 567 millones de dólares a un fondo destinado a la prevención y tratamiento de problemas de salud mental entre adolescentes y modificar algunas de las principales funciones de Facebook e Instagram para reforzar la protección de los menores.

La cantidad se suma a los 375 millones de dólares que un jurado había concedido anteriormente al estado por reclamaciones relacionadas con la protección de los consumidores, lo que eleva el impacto económico total del caso a 942 millones de dólares.

Se trata de la mayor cantidad impuesta hasta ahora en Estados Unidos dentro de la creciente ola de litigios que acusa a las grandes plataformas de redes sociales de perjudicar a niños y adolescentes.

Meta ha rechazado las acusaciones, sostiene que las reclamaciones tergiversan los hechos y ha anunciado que recurrirá la decisión.

El juez Bryan Biedscheid, de Santa Fe, ha determinado que Facebook e Instagram fueron diseñados de una manera que podía generar adicción entre los usuarios más jóvenes y que la compañía no adoptó suficientes medidas para protegerlos frente a determinados riesgos, incluida la explotación sexual.

El tribunal ha considerado además que las consecuencias de estos problemas no afectan exclusivamente a los usuarios, sino que generan costes más amplios para las familias, los centros educativos, los hospitales y las fuerzas de seguridad.

Límites de 90 horas al mes para los menores

La sentencia obliga a Meta a introducir una serie de medidas específicas para los usuarios de Nuevo México, aunque las restricciones no se extienden por el momento al resto de Estados Unidos.

Entre ellas figura una verificación de edad más estricta y un límite máximo de 90 horas mensuales de utilización para los menores de 18 años, equivalente a una media aproximada de tres horas diarias.

La compañía tendrá que desactivar también las notificaciones push durante la noche y durante el horario escolar.

Además, los padres deberán autorizar expresamente que se muestre públicamente el número de "me gusta" que reciben las publicaciones de sus hijos.

El fallo obliga igualmente a Meta a impedir las interacciones de carácter sexual entre sus chatbots y los menores de edad y a difuminar automáticamente las imágenes que puedan contener desnudos.

El juez, sin embargo, ha rechazado otras medidas solicitadas por Nuevo México, entre ellas cambios en los algoritmos de las plataformas y en funciones como el desplazamiento infinito o la reproducción automática de vídeos.

Durante el juicio, Meta defendió que algunas de las modificaciones reclamadas por el estado no eran tecnológicamente viables y advirtió de que podrían incluso obligar a la compañía a dejar de prestar determinados servicios en Nuevo México.