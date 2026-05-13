El 95% de los ciudadanos cree que los menores no están lo suficientemente protegidos en el entorno digital

Este miércoles se ha celebrado la primera jornada del 'I Encuentro Internacional sobre Derechos Digitales', organizado por el Gobierno de España y Mobile World Capital, y que se celebra en la Llotja de Mar de Barcelona.

En esta primera encuesta realizada a gran escala sobre la percepción de los derechos digitales, elaborada por Fundación La Caixa, Red.es y Fundación Hermes, y en colaboración con la Universidad de Barcelona, se recogen las preocupaciones y los riesgos de la población en el entorno digital.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en la inauguración del encuentro en formato vídeo, y ha recordado que la tecnología puede "distorsionar la realidad y se resiente la confianza de la población", por lo que destaca la importancia de asegurarse de que "los derechos tienen que ser igual de sólidos en lo digital".

En el informe se ha revelado un dato demoledor: el 95% de los encuestados considera que los menores están desprotegidos en Internet y aprueban medidas como el control parental, la edad mínima obligatoria para el acceso a redes y la regulación de la publicidad dirigida a menores.

Jordi Muñoz, profesor Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona, refiere que es “una cosa excepcional que haya un consenso social tan amplio” y destaca que la población demanda "establecer edades mínimas para el acceso a la redes sociales o mayor control parental para los menores", así como retrasar la edad a la que tienen su primer smartphone.

A la desprotección de los más pequeños, el informe suma otras de las preocupaciones de los españoles, como son la protección de datos personales de nuestra privacidad de las redes, difusión de noticias falsas y los discursos de odio, así como las estafas y robos online. Aunque estos últimos perfiles son de edad más avanzada y “tienen menos facilidad en el uso de las tecnologías y se sienten más inseguros”. Por eso, el profesor destaca que es importante formar digitalmente a este segmento de la población y que se tengan en cuenta las brechas digitales.

Reclaman una identificación obligatoria en las redes sociales

Además, la ciudadanía reclama una protección efectiva de sus derechos en el mundo digital y una amplia mayoría (el 71%) cree que la participación en Internet debería estar ligada a la identificación obligatoria, frente a un 24% que defiende la participación anónima.

“En el ámbito de las tecnologías, existen unos riesgos y hay una amplia demanda de regulación y protección pública”, explica Jordi Muñoz, y “la gente cree que el gobierno y las instituciones públicas y la Unión Europea son los responsables de regularlo”.

En segundo lugar, los encuestados responsabilizan a las empresas de proteger sus datos, pero sigue habiendo “una cierta desconfianza hacia las empresas privadas” y “piensan que acumulan demasiada información y demasiados datos”.

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