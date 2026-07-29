Un videojuego sin barreras: 'Coloratura' convierte el sonido en los ojos de los jugadores invidentes

Un videojuego español ha logrado convertir el sonido en una herramienta para orientarse, moverse y descubrir un mundo digital sin la necesidad de utilizar la vista. El juego se denomina 'Coloratura' y permite al jugador disfrutar de una aventura inclusiva de puzles musicales diseñada para que tanto personas invidentes como personas videntes puedan experimentar cómo es afrontar un mundo sin visión.

Un videojuego para todos

El título, desarrollado por los estudios españoles Nakama Game Studio y Dojo System, llegará completo en octubre para PlayStation 5 y Steam. La principal actualización es que la aventura en el juego está hecha alrededor del sonido, la música y la percepción espacial. A través de un sistema de audio 3D binaural y la vibración del mando, el jugador puede crear una representación mental del entorno, localizar objetos y avanzar por los escenarios. Los sonidos se convierten en el principal mapa de la aventura, permitiendo descubrir paredes, obstáculos y elementos del espacio sin necesidad de verlos. “Nosotros queríamos hacer un juego para jugar a ciegas, una experiencia que no fuera exclusiva para ciegos, sino inclusiva para todos”, explica Lluis Morueco, diseñador del videojuego.

Los invidentes, protagonistas del diseño del juego

El jugador controla a Alex, una joven música que está perdiendo progresivamente la visión mientras recorre distintos espacios para crear una banda sonora con los instrumentos que encuentra a su alrededor. La historia obliga a interpretar el mundo únicamente mediante señales sonoras y resolver diferentes puzles a través del oído. El proyecto ha contado con la colaboración de Sergio Vera, invidente desde los 18 años tras sufrir una negligencia médica y actualmente orientador de accesibilidad lúdica. Vera ha trabajado junto al equipo para adaptar el juego a la experiencia real de las personas ciegas. “Con este juego, una persona que no es ciega puede sentir lo que supone perder la visión y ponerse en la piel de una persona ciega”, explica Vera.

'Coloratura', entretenimiento sin límites

El videojuego culmina con un concierto final en el que el jugador debe crear una sinfonía utilizando los elementos descubiertos durante la aventura. La música deja de ser un simple acompañamiento y se convierte en el elemento principal de la narrativa.

‘Coloratura’ nace con el objetivo de demostrar que los videojuegos pueden ser accesibles para todos. “Los videojuegos llevan la palabra ‘video’ delante y se centran tanto en los gráficos que muchas veces olvidan el juego en sí mismo”, concluye Vera.

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