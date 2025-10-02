Carla Lomar, la primera cantante española hecha con inteligencia artificial

"No le va a quitar el trabajo a Shakira o Aitana", es lo primero que nos deja claro Carlos López, director de Gamer Tech, la tecnológica que está detrás de la creación de Carla Lomar. Su primer single lleva solo unos días en el mercado pero ya se ha ganado el título de ser la primera cantante española hecha con inteligencia artificial. Aún así, Carlos insiste en que esta tecnología todavía tiene que hacer mucho trabajo para equipararse con los humanos "a nivel interpretativo, no ha superado a las personas".

Pero eso no impide que tengan grandes planes para Carla: "que triunfe en el mundo de la música y, sobre todo, que la gente tenga la oportunidad de escucharla". Y que sus canciones, nos dice Carlos, se hagan un hueco en el mundo de la industria musical, que lleguen a alguna productora o cantante conocido: "puestos a soñar, me gustaría que un artista de renombre dijera que le encantan sus canciones y que las quiere cantar en uno de sus conciertos".

Carla Lomar... ¿se parece a alguien?

Su cuerpo, su cara, su pelo y, lo más importante, su voz han sido diseñados por una inteligencia artificial. Así que sería lógico pensar que la IA se ha inspirado en otras cantantes pero, desde Gamer Tech, aseguran que su tono es original: "hemos inventado su voz, no le hemos puesto que imite a nadie y, de hecho, creo que no suena a ninguna artista conocida". Carlos, desde su estudio, nos enseña el primer videoclip de Carla Lomar y recalca la importancia de que sea diferente y no recuerde a nadie: "es importante que tenga personalidad propia, un tono de voz reconocible, que la gente lo pueda identificar igual que identifica a otra artista, que sea algo propio".

Lo único humano, sus letras

Uno de los deseos de Gamer Tech es que Carla Lomar pueda llegar alto y hacer conciertos virtuales. De momento, canta solo baladas pero quieren que su carrera se abra a nuevos géneros como el ballenato o la bachata. Lo curioso de todo esto es que lo único humano de Carla son sus letras. Todas las canciones están escritas por Carlos: "son composiciones propias, con un par de canciones hemos hecho el experimento de pasarlas por la inteligencia artificial y el resultado no nos gusta, no nos convence cómo trabaja las letras". Es un dato interesante porque nosotros hemos salido a la calle con esta canción, la hemos enseñado y en lo que todo el mundo ha coincidido es en que "la letra es muy bonita".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.