Nace 'Derechos al Futuro', un movimiento ciudadano que pone los derechos en el centro de la era digital

Más de veinte instituciones académicas, sociales y empresariales impulsan Derechos al Futuro, un movimiento ciudadano que sitúa la dignidad de las personas y los valores democráticos en el centro de la transformación digital. Su objetivo es que la innovación tecnológica avance con equidad, ética y responsabilidad, construyendo un futuro digital inclusivo y justo al servicio de la ciudadanía.

El movimiento se inicia con un Manifiesto abierto a la adhesión de personas, empresas e instituciones. Todas las entidades participantes asumen el compromiso de garantizar que el progreso tecnológico no deje a nadie atrás y que la digitalización se desarrolle bajo los principios del Estado de derecho. En un momento en el que la tecnología redefine la forma de vivir, aprender y trabajar, los impulsores recuerdan que los derechos protegidos en el mundo físico aún no están asegurados en el entorno digital.

Derechos al Futuro surge en el marco del Observatorio de Derechos Digitales (ODD), iniciativa pionera en España que reúne a entidades académicas, sociales y tecnológicas. Se define como un movimiento descentralizado, transversal y apartidista, orientado a movilizar a la ciudadanía y a las organizaciones hacia un cambio cultural profundo. Como explica Luisa Alli, directora general de la Fundación Hermes, “la digitalización no puede estar desligada de los principios democráticos (...) Solo así podremos hablar de un progreso tecnológico verdaderamente humano”.

Derechos al Futuro es una invitación abierta: el futuro digital dependerá de las decisiones que se tomen hoy. Por eso, anima a personas y organizaciones a adherirse en www.derechosalfuturo.es y sumar su voz en la construcción de un porvenir más justo, seguro y equitativo.

