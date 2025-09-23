Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Tecnología

Nace 'Derechos al Futuro', un movimiento ciudadano que pone los derechos en el centro de la era digital

Impulsado por más de veinte organizaciones, instituciones, universidades y fundaciones, lanza un manifiesto abierto que busca movilizar a la sociedad para un futuro digital inclusivo y justo.

El movimiento ciudadano 'Derechos al Futuro'

El movimiento ciudadano 'Derechos al Futuro'Antena 3 Noticia

Publicidad

Belén Montero
Publicado:

Más de veinte instituciones académicas, sociales y empresariales impulsan Derechos al Futuro, un movimiento ciudadano que sitúa la dignidad de las personas y los valores democráticos en el centro de la transformación digital. Su objetivo es que la innovación tecnológica avance con equidad, ética y responsabilidad, construyendo un futuro digital inclusivo y justo al servicio de la ciudadanía.

El movimiento se inicia con un Manifiesto abierto a la adhesión de personas, empresas e instituciones. Todas las entidades participantes asumen el compromiso de garantizar que el progreso tecnológico no deje a nadie atrás y que la digitalización se desarrolle bajo los principios del Estado de derecho. En un momento en el que la tecnología redefine la forma de vivir, aprender y trabajar, los impulsores recuerdan que los derechos protegidos en el mundo físico aún no están asegurados en el entorno digital.

Derechos al Futuro surge en el marco del Observatorio de Derechos Digitales (ODD), iniciativa pionera en España que reúne a entidades académicas, sociales y tecnológicas. Se define como un movimiento descentralizado, transversal y apartidista, orientado a movilizar a la ciudadanía y a las organizaciones hacia un cambio cultural profundo. Como explica Luisa Alli, directora general de la Fundación Hermes, “la digitalización no puede estar desligada de los principios democráticos (...) Solo así podremos hablar de un progreso tecnológico verdaderamente humano”.

Derechos al Futuro es una invitación abierta: el futuro digital dependerá de las decisiones que se tomen hoy. Por eso, anima a personas y organizaciones a adherirse en www.derechosalfuturo.es y sumar su voz en la construcción de un porvenir más justo, seguro y equitativo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Así funciona el nuevo 'modo estudio' de ChatGPT que ayuda a los usuarios a aprender paso a paso

Aplicación de ChatGPT

Publicidad

Tecnología

El movimiento ciudadano 'Derechos al Futuro'

Nace 'Derechos al Futuro', un movimiento ciudadano que pone los derechos en el centro de la era digital

Aplicación de ChatGPT

Este es el primer trabajo que la Inteligencia Artificial sustituirá según Sam Altman, el creador de Chat GPT

Imagen de archivo de una persona mayor con fotografías

Vídeo: Tus fotografías pueden cobrar vida gracias a la Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial

Cómo la nueva Ley de la IA obliga a Europa a pisar el freno en la carrera tecnológica

Móvil
Consejos

El truco que puedes usar en tu móvil para no recibir llamadas de spam

Un fresco de Jesucristo
Inteligencia Artificial

¿Y si Jesucristo te respondiera al móvil? Así funcionan los chatbots religiosos que ya inquietan a la Iglesia

Aplicaciones basadas en inteligencia artificial permiten conversar con versiones digitales de figuras religiosas como Jesús o Buda. Aunque su objetivo es ofrecer orientación espiritual, su uso abre un debate ético y teológico.

Whatsapp
Whatsapp

Cómo eliminar espacio en Whatsapp sin tener que borrar los chats

WhatsApp se ha convertido en parte fundamental de nuestro día a día. Desde mensajes personales hasta grupos de trabajo o del colegio, lo usamos constantemente para mantenernos conectados.

Soledad por el Chat GPT

¿Usar la IA como psicólogo?: "Yo le consulto mis problemas amorosos a Chat GPT"

Imagen de Elon Musk

Elon Musk denuncia a Apple y a OpenAI por obstaculizar la competencia en Inteligencia Artificial

Instagram y Facebook sufren una caída en varios países, entre ellos España

TikTok e Instagram, acusados de difundir contenidos que incitan al suicidio entre los adolescentes

Publicidad