Descubre si tus datos están filtrados en la dark web en solo tres pasos gracias a esta nueva herramienta de Google

La inmensidad deInternethace que en muchas ocasiones podamos sentir vértigo ante los innumerables datos que alberga. A esto se suma el miedo a quedarnos sin intimidad debido al robo de información personal, a la gran cantidad de 'cookies' de las páginas web, al rastreo de nuestra ubicación y a las teorías acerca de que nuestros dispositivos nos escuchan.

Sin embargo, la cara más peligrosa e inexplorada de la nube es la dark web, un lugar que permite que los usuarios ocultar sus datos para acceder a información que no se encuentra simplemente usando un navegador o un buscador tradicional.

En la dark web puedes encontrar todo tipo de cosas, desde narcotráfico hasta información clasificada. Además, en estos sitios se incluyen mercados en línea para la compra y venta de productos ilícitos, lo que incluye información personal que puede utilizarse para el robo de identidad, entre otras cosas.

Para hacer frente a esto, Googleha puesto a disposición de todos los usuarios una herramienta para poder comprobar si tu dirección de email, tus contraseñas, tus datos personales o tus imágenes privadas están filtradas en la dark web a disposición de cualquiera con fines desconocidos.

Esta nueva función de Google está implementándose de forma gradual, por lo que es probable que aún no aparezca en la app de Android. A su vez, solo se encuentra disponible en algunos países, entre los que está España.

Subscripción a Google One

Este servicio llamado 'Informe dark web' funciona sin necesidad de tener que descargar ningún tipo de aplicación. Tan solo tienes que acceder a través de navegador a la página oficial de Google One, lugar en el que deberás contar con una subscripción de pago que te permitirá acceder a un informe exhaustivo.

Con tu suscripción podrás desbloquear las siguientes funciones:

Monitorizar la dark web de forma constante para encontrar tu información personal.

Obtener resultados sobre información distinta a tu dirección de correo electrónico.

Recibir notificaciones cuando aparezcan nuevos resultados.

Versión gratuita

En el caso de que no cuentes con una suscripción a Google One podrás obtener de forma gratuita tu análisis. Aun así, debes tener una cuenta de Google de consumidor, las cuentas de Workspace y las supervisadas no pueden usar el 'informe de la web oscura'.

Sin embargo, este informe gratuito no contará con algunas funciones que solo se encuentran disponibles para los suscriptores.

Para poder llevar a cabo el análisis deberás seguir los siguientes pasos:

Abrir la aplicación de Google en un dispositivo Android.

Acceder al menú clicando en nuestra foto de perfil.

Seleccionar la opción 'informe dark web'.

Este informe estará asociado a tu cuenta de Google y recibirás una copia por correo electrónico en el que se te aportará las dos o tres recomendaciones principales.

Dark web y deep web

Internet se compone de varias capas, dos de las cuales son la deep web y la dark web. Aunque a menudo se usan indistintamente, estas capas tienen distinciones significativas en términos de accesibilidad, contenido y propósito.

Dark web

La dark web es una subdivisión de la deep web, pero su contenido y actividades suelen estar ocultas y son anónimas. Se accede a través de redes superpuestas, como TOR (The Onion Router), que enmascara la identidad y la ubicación del usuario.

En la dark web, se encuentran sitios que a menudo son anónimos, pueden incluir actividades ilegales como la venta de drogas, armas, tarjetas de crédito robadas, además de sitios para tráfico de información confidencial, foros de actividades ilícitas, entre otros.

Para poder acceder a ella debes usar un software específico que oculta la identidad y la ubicación del usuario, brindando un mayor nivel de anonimato. El acceso no es ilegal, pero el contenido y las actividades que allí se realizan a menudo sí lo son.

Deep web

La deep web es la porción de la internet que no está registrada por los motores de búsqueda convencionales como Google, Bing o Yahoo. Incluye contenido no accesible públicamente y requiere credenciales de inicio de sesión o acceso específico para ser vista.

Esta sección alberga información sensible, como bases de datos académicas, archivos personales, cuentas privadas de redes sociales, registros médicos, páginas detrás de firewalls empresariales, entre otros. No es ilegal por sí misma y suele ser parte esencial de la internet para diversas organizaciones y usuarios.

Para poder acceder a ella se necesita una autenticación especial o enlaces directos.

Diferencias entre dark web y deep web

Mientras que la deep web alberga datos no indexados, la dark web se centra en actividades anónimas y a menudo ilegales. A su vez, la deep web requiere acceso directo o credenciales especiales, mientras que la dark web utiliza software de anonimato para ocultar la identidad del usuario.

En resumen, la deep web es una parte de internet a la que no se puedes acceder a través de los motores de búsqueda convencionales, mientras que la dark web es una subdivisión de la deep web que se centra en el anonimato y a menudo alberga actividades ilegales y contenido delicado.