El truco que puedes usar en tu móvil para no recibir llamadas de spam

Seguramente te ha pasado en alguna ocasión que te estás echando la siesta plácidamente y, de repente, suena tu teléfono y te llama un número desconocido. Lo cojes y ¡sorpresa! es una llamada de SPAM… Ofertas que no has pedido, encuestas eternas o promociones “urgentes” que solo buscan llamar tu atención y captar tus datos personales. Es evidente que estas llamadas se han convertido en una auténtica molestia diaria para muchas personas. Pero aún puede haber esperanza de no recibirlas, ¿cómo? ¡Te lo contamos!

Afortunadamente, existen formas eficaces de protegerte del spam telefónico, bloquear números no deseados y evitar caer en trampas comerciales. En este artículo te explicamos qué hacer cuando recibes una y qué herramientas puedes usar para librarte de ellas de una vez por todas.

El peligro que suponen las llamadas de SPAM

Las llamadas de SPAM no son solo molestas, sino que también pueden ser peligrosas. Detrás de una voz amable y cordial pueden esconderse fraudes que buscan robar datos personales, bancarios o incluso activar servicios de pago sin tu consentimiento. Algunas suplantan a bancos o compañías conocidas, y otras te ofrecen premios falsos o encuestas que terminan en estafas.

Además del riesgo económico, este tipo de llamadas generan desconfianza, interrumpen tu día a día y afectan especialmente a personas mayores, más vulnerables a caer en engaños. Por eso, es importante aprender a reconocerlas, no dar información personal y utilizar herramientas para bloquearlas.

¿Cómo dejar de recibir llamadas de SPAM?

Las llamadas comerciales no deseadas no dejan de crecer, y esto ha facilitado que los ciberdelincuentes utilicen estas prácticas para llevar a cabo fraudes telefónicos. Por este motivo, debes mantener la precaución y estar atento ante posibles intentos de estafa. Hay una opción que puedes llevar a cabo para evitar recibir estas llamadas:

Si tienes un iPhone:

Abre los Ajustes del teléfono. Accede al apartado Teléfono. Localiza la opción Mostrar ID de llamada. Desactiva esta función.

Si tienes un móvil Android:

Abre la aplicación de Teléfono o Llamadas. Pulsa en los tres puntos verticales para acceder al menú de Ajustes. Busca y selecciona la opción Servicios complementarios. Desactiva la opción Mostrar ID de llamadas o ID de llamadas y antispam.

Si realizas estos simples pasos e implementas esta configuración, reduces significativamente las probabilidades de recibir llamadas SPAM. De esta forma, también aumenta en gran medida la seguridad de tus datos personales.

