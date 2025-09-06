Vídeo: Tus fotografías pueden cobrar vida gracias a la Inteligencia Artificial

El retrato de un familiar, la foto de un momento inolvidable e incluso el arte que se expone en un museo puede cobrar vida gracias a los avances de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial ha hecho posible que las fotografías se conviertan en vídeos. Pero, ¿cómo funciona?

En primer lugar, la IA examina la fotografía para identificar todos los elementos clave, como la profundidad, los elementos que pudiese haber en dicha imagen o los rostros. A partir de un primer análisis, se generan efectos dinámicos y realistas para que la imagen tenga movimiento, como hacer que alguien parpadee.

El resultado es un vídeo de pocos segundos que se puede descargar con facilidad.

