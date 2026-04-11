Galicia se posiciona como referente en IA con el nuevo Laboratorio de la AESIA: “La inteligencia humana es clave para una IA al servicio del bien común“

Es un hecho. Galicia se posiciona en la élite de la inteligencia artificial. La creación del nuevo Laboratorio de Ideas en IA de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial sitúa a la comunidad en el centro del debate sobre el futuro tecnológico, con un claro protagonismo del Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixente (CITIUS) uno de los principales polos de investigación en inteligencia artificial del país. Su director científico, Senén Barro, presidirá el comité asesor del laboratorio, un órgano estratégico formado por una treintena de expertos del ámbito académico, institucional y empresarial. Su designación no solo reconoce su trayectoria, sino que consolida el peso de Galicia en la toma de decisiones sobre el futuro de esta tecnología.

El laboratorio nace con el objetivo de anticipar y analizar los grandes retos asociados al despliegue de la inteligencia artificial en la sociedad. Entre sus principales líneas de trabajo destacan la lucha contra la desinformación, la protección frente a los sesgos algorítmicos, especialmente en relación con la dignidad de las mujeres, la seguridad digital de la infancia o el impacto de la automatización en el mercado laboral. También abordará fenómenos emergentes como los deepfakes o la manipulación informativa a gran escala.

En este contexto, Senén Barro ha subrayado la importancia de incorporar una visión humanistaal desarrollo tecnológico. “La inteligencia humana es clave para una IA al servicio del bien común“ explica Barro, que añade que el laboratorio debe actuar como “la inteligencia de la propia inteligencia artificial”, aportando una mirada crítica y ética que garantice que los avances se orienten al bien común. Este enfoque resulta clave en un momento en el que la IA avanza a gran velocidad y plantea desafíos complejos tanto desde el punto de vista técnico como social.

La elección de Galicia como escenario para la puesta en marcha de esta iniciativa no es casual. En los últimos años, la comunidad ha consolidado un ecosistema sólido en torno a la investigación y la innovación tecnológica, con centros como el CiTIUS desempeñando un papel fundamental. Este posicionamiento se ve reforzado por la presencia en A Coruña de la AESIA, un organismo pionero en Europa en materia de supervisión de la inteligencia artificial.

Durante la presentación, el ministro Óscar López destacó la ambición de España de situarse a la vanguardia internacional en el desarrollo y regulación de la IA. En este sentido, defendió un modelo que combine innovación con garantías, apostando por una tecnología que respete los derechos fundamentales y fortalezca la democracia.

Además, anunció que España acogerá próximamente una reunión del panel científico de inteligencia artificial de Naciones Unidas, un hito que refuerza el papel del país como actor relevante en la gobernanza global de esta tecnología. Un futuro en el que la innovación tecnológica y los valores éticos deberán avanzar de la mano.