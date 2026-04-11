La inteligencia artificial se consolida en el trabajo y su uso alcanza el 63%

La inteligencia artificial se abre paso en el ámbito laboral y gana presencia en las rutinas de los trabajadores. Según datos de InfoJobs, seis de cada diez empleados reconocen utilizar este tipo de herramientas en su actividad diaria, lo que confirma una tendencia al alza en el entorno profesional.

El incremento resulta significativo si se compara con el año anterior. El uso de la inteligencia artificial ha pasado del 52% al 63%, lo que supone un aumento de once puntos en apenas un año. Esta evolución refleja una adopción progresiva de soluciones digitales en distintos sectores.

Los jóvenes lideran el uso

El perfil de usuario se concentra principalmente en los trabajadores más jóvenes. Los menores de 35 años son quienes recurren con mayor frecuencia a estas herramientas, lo que apunta a una mayor familiaridad con los entornos digitales.

En cuanto a los recursos más utilizados, los chatbots encabezan la lista, con un 52% de uso. Les siguen las herramientas de traducción automática, con un 51%, y los asistentes de voz, que alcanzan el 20%.

Estos sistemas se integran en tareas cotidianas como la redacción de textos, la gestión de información o la comunicación en distintos idiomas.

Ventajas y advertencias

Los trabajadores destacan la rapidez y la eficiencia como los principales beneficios de la inteligencia artificial. Estas características permiten optimizar procesos y reducir tiempos en la ejecución de tareas.

Sin embargo, el avance de estas tecnologías también plantea interrogantes. Expertos del sector advierten de los posibles riesgos asociados a su uso, aunque el informe no detalla cuáles son los principales desafíos.

La incorporación de la inteligencia artificial está transformando la forma de trabajar y la organización de las tareas. Su presencia en el día a día laboral continúa en expansión, impulsada por la accesibilidad de estas herramientas y su aplicación en múltiples ámbitos.

El aumento registrado en el último año sugiere que su implantación seguirá creciendo en el corto plazo, con un impacto directo en la productividad y en la forma en la que los trabajadores afrontan sus funciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.