Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

IA

Multa pionera en Europa por un 'deepfake' sexual: la AEPD sanciona con 2.000 euros el caso de Almendralejo

La Agencia Española de Protección de Datos impone la primera sanción en la UE por difundir una imagen falsa creada con IA; los padres del menor pagaron 1.200 euros por pronto pago.

Inteligencia artificial

Multa pionera en Europa por un 'deepfake' sexua | Pexels

Publicidad

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una sanción de 2.000 euros, reducida a 1.200 por pronto pago, al autor y difusor de un montaje sexual generado con inteligencia artificial.

La resolución, publicada el 27 de octubre, se centra en el tratamiento ilícito de la imagen de una persona sin su consentimiento y, según confirmó la propia AEPD posteriormente, se refiere a un episodio ocurrido en septiembre de 2023 en Almendralejo. Se trata de la primera multa en España y en la Unión Europea por la difusión de un deepfake de carácter sexual.

Qué ocurrió en Almendralejo

El primer día de clase del curso 2023-2024 circularon por móviles del municipio imágenes de varias niñas desnudas que, en realidad, eran montajes. Se utilizó la aplicación ClothOff para incrustar los rostros de las menores en cuerpos de otras chicas desvestidas.

Aquellas imágenes falsas se propagaron con rapidez por redes sociales y acabaron subidas “a portales como Only Fans y diversas páginas pornográficas”, según recoge la resolución. Aunque el documento protege la identidad de las víctimas y no detalla su sexo ni edad, alude a normativa de menores y encaja con el caso que afectó al menos a una veintena de chicas de la localidad pacense.

La AEPD sanciona la difusión no autorizada de datos personales, en este caso, fotografías, y declara ilícito el tratamiento de la imagen de una de las afectadas. El expediente se abrió contra el menor que difundió las fotos y se notificó a sus progenitores como representantes legales; uno de ellos abonó en abril los 1.200 euros correspondientes al pago reducido.

La resolución exime de responsabilidad a la aplicación empleada para el montaje (ClothOff) y a las plataformas donde se compartieron los contenidos. “Cabe recordar (...) que las personas tienen el poder de disposición sobre sus datos personales, incluyendo su imagen, así como sobre su difusión, resultando, sin lugar a dudas, merecedora de protección la persona cuyos datos personales se capten y difundan vulnerando el ordenamiento jurídico”, dice el texto.

La multa administrativa discurre en paralelo a la vía penal, que ya se activó por la difusión de contenido pornográfico de menores y concluyó con un año de libertad vigilada para 15 chicos por manipular imágenes de niñas. La decisión de la AEPD abre un precedente europeo, pero también un debate sobre si la cuantía es proporcionada al daño.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

De la piña para curar el cáncer al aceite de oliva tóxico, los bulos sobre alimentación se disparan en redes sociales

Los bulos sobre alimentación se disparan en redes sociales

Publicidad

Tecnología

Inteligencia artificial

Multa pionera en Europa por un 'deepfake' sexual: la AEPD sanciona con 2.000 euros el caso de Almendralejo

Sevilla, referente en ciberseguridad tras la inauguración de un nuevo Centro de Operaciones

Sevilla, referente en ciberseguridad tras la inauguración de un nuevo Centro de Operaciones

Google Maps

Google Maps España tiene nuevos botones; esto es lo que significan

Imagen de archivo de dos personas con móviles
ChatGPT

ChatGPT le hace ganar la lotería y ella hace esto con el premio

Móvil con la red social TikTok
MULTAS A TIKTOK

TikTok y Meta no cumplen la ley europea que obliga a las grandes plataformas a combatir el contenido ilegal

Imagen de archivo de la aplicación de TikTok
TRANSPARENCIA DIGITAL

Bruselas amenaza a Meta y TikTok con una multa millonaria por no cumplir las normas de transparencia digital

La Comisión Europea acusa a Meta y TikTok de vulnerar la Ley de Servicios Digitales y amenaza con sancionarlas con hasta el 6% de su facturación anual por falta de transparencia y mecanismos eficaces de denuncia.

La comunidad de Antena 3 Noticias supera los 8 millones de seguidores
Redes sociales

La comunidad de Antena 3 Noticias en redes sociales supera los 8 millones de seguidores

La actualidad es tendencia. Así lo demuestran los últimos datos de nuestras plataformas digitales. Tras superar los 6 millones de seguidores hace apenas un año, ahora Antena 3 Noticias alcanza los 8 millones, consolidando así su posición como referente informativo también en el mundo digital.

Amazon Web Services

Los motivos detrás de la caída de Amazon Web Services

Amazon

Caída mundial de la nube de Amazon: fallos en numerosas páginas web, aplicaciones, datáfonos y cajeros por toda España

Los bulos sobre alimentación se disparan en redes sociales

De la piña para curar el cáncer al aceite de oliva tóxico, los bulos sobre alimentación se disparan en redes sociales

Publicidad