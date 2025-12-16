Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los europeos piden un desarrollo ético de la inteligencia artificial, según IE University

El informe refleja un continente abierto a la innovación que exige que el progreso tecnológico no abandone los valores humanos ni el bienestar social.

Un mapa de Europa y n&uacute;meros digitales dispuestos verticalmente

Un mapa de Europa y números digitales dispuestos verticalmentePexels, de Anthony Beck y Ron Lach

Alejandro Lorente
Publicado:

El informe "European Tech Insights 2025" elaborado por el Center for the Governance of Change de IE University ha revelado un rechazo generalizado al uso de la inteligencia artificial en ámbitos que exigen criterio ético.

Este estudio, con más de 3.000 encuestas llevadas a cabo en diez países, sugiere que un 77% rechaza su uso para la educación de los niños, que el 81% no confiaría en ella para gestionar sus finanzas y el 90% prefiere acudir a un jefe humano imperfecto antes que uno automatizado. Los investigadores del CGC indican que estos resultados representan "una demanda de tecnologías que respeten los valores humanos y la rendición de cuentas".

Este estudio también indica que el 71% de los ciudadanos prefiere destinar recursos públicos a educación y sanidad antes que a impulsar la competitividad en inteligencia artificial, y que un 51,5% opina que la tecnología contribuye a acercar a las personas.

Sin embargo, un 53% se opone a incrementar el gasto en defensa si ello implica disminuir la inversión en proyectos sociales. Según los autores, esto muestra la prioridad que la población otorga a la protección social frente a otras partidas presupuestarias.

Tecnología para la seguridad y defensa en Europa

La soberanía tecnológica ha ganado relevancia en la opinión pública: el 63% de los europeos prefiere tecnologías de seguridad producidas en Europa aunque resulten más caras, y el 72% sostiene que los datos sensibles se almacenen sólo en servidores localizados en Europa.

Casi la mitad de los encuestados, un 47%, acepta incrementar el gasto en defensa aunque esto suponga recortes en programas sociales, algo que los autores del documento interpretan como una muestra de la voluntad de reforzar la capacidad, la seguridad y la autonomía del continente.

"Los europeos envían un mensaje con matices: abrazan el progreso tecnológico siempre que no comprometa su seguridad o su protección social”, afirma Carlos Luca de Tena, Director Ejecutivo del Center for the Governance of Change de IE University. “El informe confirma que los ciudadanos europeos quieren promover una innovación que sirva a las personas y la sociedad, que refuerce la capacidad del continente para actuar con independencia en el ámbito global".

Relación con China

Además, los europeos consideran estratégico estrechar la relación con China y solicitan una postura más contundente frente a Estados Unidos y las grandes tecnológicas, según este informe. En concreto, se aprecia un repunte de 15 puntos desde 2023 en el respaldo a reforzar los lazos con China y perfila una Europa abierta a la innovación, pero con la intención de que el avance tecnológico se sostenga en valores humanos y en el bienestar social.

En el aspecto geopolítico, el estudio confirma que la mayoría de la ciudadanía sigue considerando a Estados Unidos un socio estratégico, pero también revela una mayor apertura hacia China y la voluntad de que Europa refuerce su papel internacional frente al peso estadounidense y la influencia de las grandes compañías tecnológicas.

Casi cuatro de cada diez participantes son partidarios que la UE adopte una posición más firme ante Washington y las grandes empresas tecnológicas "big tech", mientras que el apoyo a fortalecer las relaciones con China llega al 39% entre los menores de 25 años.

