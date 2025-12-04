Desde 'apagón España' hasta 'quién es Andy y quién es Lucas': esto es lo más buscado en Google durante 2025

El año 2025 deja una radiografía del interés de los españoles en Internet, según el informe anual de Google 'El año en búsquedas'. La compañía ha revelado cuáles fueron los términos y preguntas que experimentaron un mayor crecimiento a lo largo del año, reflejando una mezcla de inquietudes por fenómenos colectivos, cultura, entretenimiento y curiosidades cotidianas.

Encabeza la lista de búsquedas más populares el término "Apagón España", en referencia al corte masivo de luz que afectó al país el pasado 28 de abril. Le siguen otras alertas que marcaron la actualidad nacional: "Alerta lluvias" e "Incendios España", reflejando la preocupación de la ciudadanía por fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales. A nivel internacional, el interés por la designación del nuevo Papa y conflictos como los relacionados con Israel o la flotilla hacia Gaza también se hicieron notar entre los términos de mayor crecimiento.

No obstante, el informe de Google también destaca la curiosidad de los españoles por fenómenos virales y de cultura popular. Personajes y tendencias como Andy y Lucas, Lalachús, Topuria o la colección de muñecos Labubu se convirtieron en objeto de búsqueda recurrente. La lista de figuras y acontecimientos mediáticos incluye tanto artistas consolidados como fenómenos emergentes que captaron la atención del público durante meses, consolidando su presencia en la conversación social y digital.

Búsquedas en el cine

En el ámbito del entretenimiento, las series y películas más buscadas reflejan una combinación de éxitos comerciales, cine de autor y producciones premiadas. Entre los títulos más consultados figuran "Anora", "Sirat", "La infiltrada" y la versión de "Nosferatu" de Robert Eggers, junto a producciones como "Weapons", "The Brutalist", "El 47" o "Superman", mostrando que el interés del público no se limita a un único tipo de contenido audiovisual.

Las búsquedas más peculiares

Las búsquedas también reflejan una vertiente práctica y cotidiana. Los españoles preguntaron sobre cómo realizar diversas tareas y recetas, con un notable auge de la curiosidad por la inteligencia artificial con propuestas como "hacer fotos con la IA", pero sin olvidar saberes más ancestrales, como "hacer fuego con dos palos", o consultas curiosas y recurrentes como "cómo hacer caca en el trabajo". Entre las recetas más buscadas destacaron crepes caseros, potaje de garbanzos con bacalao y espinacas, crumbl cookies o yogur casero.

Además, los ciudadanos mostraron interés por entender el significado de palabras y conceptos que han marcado la actualidad social y cultural, incluyendo términos como edadismo, queer, PH, DANA, woke, FOMO o nuda propiedad. En cuanto a las comparativas de "¿qué es mejor…?" sobresalieron preguntas sobre diésel o gasolina, mantequilla o margarina, y Gemini o ChatGPT, reflejando que los españoles recurren a la red para tomar decisiones cotidianas, de consumo o de estilo de vida.

Conclusiones del estudio

El informe de Google confirma así que los españoles combinaron en 2025 preocupaciones colectivas, interés por la actualidad internacional, cultura, entretenimiento y curiosidades cotidianas. Desde fenómenos virales hasta cuestiones prácticas, las búsquedas demuestran la diversidad de intereses de la población y cómo Internet sigue siendo una herramienta fundamental para informarse, aprender y decidir en la vida diaria.

En conjunto, estos datos ofrecen una fotografía del país marcada por la preocupación por crisis y fenómenos naturales, el seguimiento de la cultura popular y el entretenimiento, y la búsqueda constante de información práctica y curiosidades, reflejando la complejidad y diversidad de la sociedad española en la era digital.

