Cómo hacer el sorteo del amigo invisible por WhatsApp

La Navidad es la época perfecta para compartir momentos especiales con amigos, familiares o compañeros de trabajo, y el amigo invisible continúa siendo una de esas tradiciones que cada año vuelve a generar ilusión.

Cuando los participantes no pueden reunirse físicamente o viven en diferentes ciudades, organizar el sorteo a través de WhatsApp, apoyándose en una aplicación o página web, se ha convertido en una opción práctica, rápida y totalmente discreta. A continuación, te contamos cómo hacerlo de forma sencilla y sin errores.

Paso a paso para hacer el sorteo del amigo invisible por WhatsApp

1. Prepara a los participantes y define las reglas

Antes de empezar con el sorteo, es importante sentar las bases del juego. Lo primero es confirmar quién va a participar y crear un grupo de WhatsApp para centralizar toda la comunicación. Una vez reunido el grupo, toca dejar claras las normas esenciales:

Número de participantes : asegúrate de que todos confirmen su participación.

: asegúrate de que todos confirmen su participación. Presupuesto del regalo : fijar un rango de precios evita diferencias excesivas y ayuda a equilibrar las expectativas.

: fijar un rango de precios evita diferencias excesivas y ayuda a equilibrar las expectativas. Fecha de intercambio : acordad un día concreto para entregar o revelar los regalos.

: acordad un día concreto para entregar o revelar los regalos. Preferencias o restricciones: si alguien tiene alergias, gustos muy definidos o prefiere no recibir regalo de alguien concreto, es mejor dejarlo claro desde el inicio.

Definir estas pautas permite que el juego fluya sin imprevistos y que todos disfruten de la experiencia. Además, el grupo de WhatsApp es útil para compartir recordatorios, resolver dudas y garantizar que nadie olvide su asignación.

2. Realiza el sorteo usando una app o página web

Dado que WhatsApp no incluye una función para hacer sorteos automáticos, lo ideal es utilizar una herramienta externa. Las aplicaciones y webs pensadas para el amigo invisible asignan de forma aleatoria y secreta un destinatario a cada participante, sin repeticiones y sin que nadie se elija a sí mismo. El proceso no puede ser más sencillo:

Selecciona una app o web fiable , preferiblemente una que permita enviar las asignaciones directamente por WhatsApp.

, preferiblemente una que permita enviar las asignaciones directamente por WhatsApp. Introduce los nombres de todos los participantes y añade, si lo deseas, las restricciones acordadas.

y añade, si lo deseas, las restricciones acordadas. Ejecuta el sorteo , que generará las parejas de manera automática.

, que generará las parejas de manera automática. Envía los resultados por privado para mantener intacto el misterio.

Estas herramientas son muy prácticas, sobre todo cuando los participantes están lejos o el grupo es grande. Además, evitan los típicos errores de los sorteos manuales y garantizan un reparto justo.

3. Coordina la entrega y añade diversión al juego

Una vez que todos conocen su asignación, WhatsApp vuelve a ser el canal perfecto para coordinar la entrega de los regalos y mantener el ambiente festivo:

Organiza una videollamada grupal para descubrir los regalos al mismo tiempo.

para descubrir los regalos al mismo tiempo. Si hay personas que viven lejos, los obsequios pueden enviarse por mensajería o correo postal .

. Añadid emoción compartiendo pistas, mensajes divertidos o fotos en el grupo para mantener la intriga hasta el final.

Con un poco de organización y aprovechando las funciones de WhatsApp, el amigo invisible se convierte en una experiencia más dinámica, accesible y entretenida, incluso cuando los participantes no pueden reunirse en persona. Una forma moderna, sencilla y práctica de mantener viva una de las tradiciones más especiales de la Navidad.