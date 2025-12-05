Una caída en el servicio Cloudflare tumba numerosas aplicaciones y webs en todo el mundo

Desde las 9:45 horas varias aplicaciones y plataformas web no están funcionando con normalidad y están impidiendo a los usuarios acceder a ellas. Se debe a una caída en el servicio en la nube Cloudflare. Se han notificado fallos en páginas web como LinkedIn, Canva, Zoom o Deliveroo, entre otras.

Cloudflare ha señalado que están "investigando problemas con el Panel de Control de Cloudflare y las APIs relacionadas". "Los clientes que usan el Dashboard / las APIs de Cloudflare se ven afectados, ya que las solicitudes pueden fallar y/o pueden mostrarse errores", han informado. La compañía ha detallado que el problema ha afectado al panel de control y las interfaces de programación de aplicaciones (API), que son las reglas que permiten que dos sistemas distintos se comuniquen entre sí.

Las primeras páginas webs en experimentar fallos por la caída de Cloudflare ha sido la herramienta Canva y el servicio de videollamadas Zoom. También experimentan problemas los servicios de videojuegos como Valorant, Fortnite, League of Legends o Epic Games Store.

Según la página especializada Downdetector, que registra las incidencias online, los problemas comenzaron sobre las 08:00 horas, aunque los informes se han multiplicado dos horas después. En la web se muestran gráficas en las que las quejas se han disparado con comentarios de que ha dejado de ir bien aplicaciones como Canva, Zoom, CaixaBank, Bankinter, AWS, Perplexity, LinkedIn, Vinted o Fortnite. Sobre las 09:20 horas, la compañía informó que ha implementado una solución y ya está monitorizando los resultados, por lo que el incidente debería resolverse próximamente.

El incidente coincidió con varias tareas de mantenimiento programadas en centros de datos de Estados Unidos.

No es la primera vez que se registra este incidente. El pasado 18 de noviembre, Cloudflare estuvo caída cuatro horas, dejando sin funcionar a X, ChatGPT o Canva.

Qué es Cloudflare y por qué afecta a numerosas webs

Cloudflare es una compañía que ofrece una amplia gama de servicios basados en la nube. Su objetivo es mejorar la seguridad, el rendimiento y la disponibilidad de sitios web y aplicaciones. Se trata de un servicio que miles de páginas web, aplicaciones y plataformas que funcionan con internet utilizan para ofrecer sus contenidos y funciones a los usuarios.

Concretamente es una red que protege y acelera sitios web, aplicaciones y servicios en línea actuando como un proxy inverso que se sitúa entre los usuarios e Internet para filtrar tráfico malicioso y entregar contenido rápidamente desde su red de centros de datos (CDN).

Es una empresa que hace de intermediaria entre los proveedores de contenidos y las webs. La compañía da servicio a millones de páginas de todo el mundo, de ahí que un fallo en sus sistemas se traslade inmediatamente a multitud de sitios online.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.