Demandan a Google por recopilar sin consentimiento los datos de hasta 37 millones de españoles que usan Android

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (UAC) llevará a Google a los tribunales. El motivo que denuncian es que la tecnológica recopila datos, sin consentimiento, de millones de españoles que utilizan sus móviles Android.

La investigación de la asociación, inscrita en el Registro de Asociaciones de Consumidores y usuarios del ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y miembro de órganos consultivos del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCI), de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), se llevó a cabo tras la queja de un socio.

La protesta se debió a los anuncios personalizados. Por lo que realizaron un estudio, cuyo informe pericial ha detectado un gran volumen de datos sensibles de usuarios por parte de Google. Desde datos sensibles, ideología, salud religión hasta sexo. Todo ello permite la creación de perfiles y un seguimiento de su actividad.

Ante esto, ha interpuesto una demanda contra Google Ireland- prestación de servicios a la Unión Europea y responsable del tratamiento de los datos) y a Google Spain, donde se encarga de implementar comercial sus servicios en el mercado nacional. Piden el listado de las personas afectadas en nuestro país, que estiman en 37 millones de usuarios españoles, para posteriormente plantear una demanda colectiva por una posible vulneración masiva de la normativa de la protección de datos.

Google llevaría desde 2022 accediendo sin consentimiento a informaciones sobre aplicaciones, llamadas, envío de mensajes, actividad física, ubicación, e incluso conexiones inalámbricas que permiten inferir domicio o rutinas diarias, advierte en el informe pericial, el catedrático de Sistemas Informáticos de la Universidad de Dublín y experto internacional en privacidad digital Doug Leith.

Sin embargo, esto puede darse por identificadores al dispositivo, así como a la cuenta de Google, necesaria para habilitar Google Play. En el informe señalan que se encuentra "en casi todos los terminales de Android", la cual se actualiza de forma automática sin opción a ser eliminada, siendo "su presencia casi invisible para el usuario": "Toda recopilación de datos está activada por defecto y gran parte de ella no puede ser detenida por el usuario".

El mayor caso de espionaje digital

La AUC afirma que estaríamos ante "el mayor caso de espionaje digital" en España, si se confirman los hechos. Según han indicado fuentes jurídicas a 'Cinco Días', asociaciones de consumidores de Portugal y Países Bajos ya tomaron acciones legales similares contra el gigante tecnológico.

Sin embargo, un portavoz de Google, indicó al mismo medio, que "las alegaciones sobre el funcionamiento de Android son incorrectas". Lo que sugiere es que la demanda de la asociación está haciendo "una intrusión masiva" al querer "preparar acciones colectivas especulativas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.