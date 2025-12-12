Galicia usará la inteligencia artificial para luchar contra el abandono escolar

La Xunta de Galicia aprobó este martes el proyecto EdugalIA. Se trata de un programa pionero, el primero de estas características que se desarrolla en España. El objetivo es utilizar la inteligencia artificial para reducir el problema del abandono escolar.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, explicó esta iniciativa esta misma semana: “Una plataforma inteligente que integre la información académica de todos los alumnos y centros”. Una tecnología que permitirá emitir alertas tempranas mediante inteligencia artificial cuando se detecte riesgo de abandono educativo. De esta manera será más sencillo identificar factores asociados a estas situaciones y tomar las medidas adecuadas donde más falta hacen, es decir, destinar los recursos adecuados a los lugares que más los requieran.

EdugalIA ha sido diseñado por un equipo asesor multidisciplinar “compuesto por investigadores de las universidades gallegas, de los centros de investigación punteros, expertos en gobernanza educativa, pedagogos y analistas de datos e inteligencia artificial”, según expone la Consellería de Educación. Estos profesionales aportaron su formación y experiencia para definir qué indicadores deben atenderse para tomar medidas.

Aunar todos los datos en un sistema único

La intención es recoger los millones de datos que, a día de hoy, en muchos casos se van perdiendo en los distintos eslabones de la cadena. Hay datos de todo tipo; a la nueva IA le corresponde definir qué datos hay que guardar y cómo se guardarán, quién los va a poder ver y con qué objetivo.

La idea es utilizar esos datos para prever qué alumno puede estar en riesgo, a corto o medio plazo, de abandono escolar temprano; es decir, dejar las aulas al terminar la ESO o incluso antes de haber concluido esa Educación Secundaria Obligatoria.

Es una labor difícil porque, además de datos objetivos como las notas de las diferentes asignaturas, entran también otros como el absentismo, las valoraciones de los profesores o apuntes de interés de las personas que forman parte de la vida académica. En la actualidad no se guardan todos de la misma manera y, por ello, resulta complicado cruzarlos.

Expediente académico digital

El conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez, calificó el proyecto como “sólido, innovador y pionero”. Subrayó que el objetivo principal es educativo y no tecnológico.

Otro elemento a destacar de EdugalIA es la creación de un expediente digital del alumnado. Se trata de un documento similar al expediente sanitario, donde se incorporará toda la información relevante a nivel académico de cada estudiante. Un único documento que lo acompañará en toda su etapa educativa, incluso en los cambios de centro. De esta manera, cuando un alumno abandone el colegio para pasar al instituto, su tutor en Primero de la ESO, por poner un ejemplo, podrá conocer su situación anterior. La familia del alumno podrá consultarlo cuando lo desee.

La inversión total en este proyecto es de 16,5 millones de euros: 6,6 procedentes del presupuesto autonómico y 9,9 de fondos europeos Feder.

