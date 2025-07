1 de cada 5 jóvenes en España afirma haber sido víctima de "deepfakes" en su infancia o adolescencia según un informe

Save the Children ha publicado hoy "Redes que atrapan" en colaboración con la Asociación Europea para la Transición Digital. Es un informe que analiza las diferentes formas de explotación sexual que existen en la red y que afectan en la infancia y la adolescencia. En él, estudian cómo Internet, las tecnologías y las redes sociales favorecen la captación y la exposición a la explotación sexual, así como que pueden también ser el medio por el que se lleven a cabo estas conductas de violencia.

El informe cuenta con una encuesta a jóvenes de entre 18 y 21 años en la que el 97% afirmó haber sufrido algún tipo de violencia sexual en entornos digitales cuando eran menores de edad.

Entre los diferentes tipos de violencia sexual digital destacan: el grooming (contacto por parte de personas adultas con fines sexuales) y el sexting sin consentimiento (la difusión no autorizada de contenido íntimo). Por su parte, "Redes que atrapan" analiza las formas de abuso y explotación sexual online, incluyendo el consumo, la producción y la difusión de material de abuso sexual infantil: la sextorsión (los niños, niñas y adolescentes son coaccionados o amenazados para enviar material íntimo o sexual) y el uso de IA para crear este tipo de contenido .

Materiales de abuso sexual y explotación infantil

El informe Save the Children señala que, en 2024, la NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children)registró más de 19 millones de denuncias relacionadas con material de abuso sexual infantil a nivel mundial.

La organización advierte también sobre materiales que incluyen representaciones sexualizadas de niñas y niños o en situaciones de desnudez parcial o total que, aunque no muestran actos sexuales, presentan a la infancia desde una mirada sexualizada. Pueden ser fotografías de la vida cotidiana sin intención sexual que son manipuladas con fines de explotación sexual por parte de adultos.

Inteligencia Artificial

Estos materiales pueden estar creados mediante herramientas digitales a partir de imágenes reales de niñas y niños; estos son los llamados deepfakes o ultrafalsificaciones. Aunque constituyen por sí solos una forma de violencia, cerca del 70% de los y las jóvenes no lo perciben como un riesgo.

Material autogenerado

Son contenidos producidos por los propios niños y adolescentes y pueden ser voluntarios o por coacción o manipulación. Un 27% de los chicos y chicas encuestadas enviaron mensajes, fotos o vídeos íntimos o sexuales suyos voluntariamente durante la infancia o adolescencia.

Dinámicas de captación

El informe confirma también la variedad de vías de contacto usadas por los explotadores; entre ellas las redes sociales como Instagram (68%) o X (44%) o WhatsApp (48%). Otra vía son los juegos online y streaming (44%).

En cuanto a los agresores, Save the Children señala que no existe un perfil único, pero hay patrones comunes. La mayoría son hombres con una edad media de 28 años, que actúan solo en el entorno digital sin ocultar su identidad, y no siempre son personas desconocidas.

