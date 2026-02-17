La videollamada más longeva del mundo: los 1.757 años de 17 centenarias españolas frente a la pantalla

La iniciativa fue impulsada por la startup aragonesa Maximiliana, que logró reunir a una centenaria por cada comunidad autónoma. El encuentro, que comenzó como un homenaje, terminó convirtiéndose en una demostración de que la tecnología puede acercar a cualquier generación, rompiendo la brecha digital.

María Paquita, desde Cataluña, fue la más joven del grupo con 100 años. En el otro extremo, Sor Rosario se conectó desde Cantabria con 111 años y es la tercera persona más longeva del país.

Historias que siguen vivas

La llamada se transformó pronto en una conversación llena de recuerdos. Pepita, madrileña de 105 años, habló con entusiasmo de sus tardes bailando chotis con sus amigas. Carmen, desde La Rioja, revivió el instante en que conoció a su marido en una terraza saliendo de un baile. Antonia, en Murcia, destacó como momentos inolvidables su boda y el nacimiento de sus hijos.

Desde Castilla-La Mancha, Paquita compartió su orgullo por Escamilla, su pueblo en Guadalajara, donde disfruta de los encuentros familiares. Carolina, representante de Aragón, explicó que lleva 16 años en una residencia tras 22 de matrimonio y asegura estar muy contenta y bien atendida.

Cada intervención fue distinta, pero todas compartían el mismo asombro: nunca imaginaron vivir tanto y llegar a compartir esa reunión.

Tecnología adaptada a personas mayores

Para hacer posible la conexión, cada mujer recibió un teléfono adaptado a personas mayores. El dispositivo está diseñado para que los familiares puedan gestionarlo a distancia: desde la configuración hasta el inicio automático de llamadas, sin necesidad de que la usuaria pulse ningún botón.

El proyecto nació en 2020, cuando Jorge Terreu, entonces estudiante en Francia, no conseguía comunicarse con su abuela Maximiliana, nacida en 1931. Aquella dificultad dio lugar a una solución que hoy cuenta con más de 4.000 usuarios en España y más de 11.500 en todo el mundo. Además, el teléfono permite descolgar automáticamente y activar una llamada de emergencia con solo agitarlo dos veces.

El encuentro concluyó con la entrega de placas conmemorativas y la lectura del poema "Manos con historia", de Gervasio Melgar, como reconocimiento a una generación que ha vivido más de un siglo de cambios y sigue demostrando que nunca es tarde para conectar.

Hablando en Plata

Hablando en plataes la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

