Cómo convertir apuntes en audios o podcast gracias a la inteligencia artificial

Todos hemos pasado por la etapa de ser estudiantes y hemos recibido consejos para mejorar nuestro rendimiento: desde apagar el móvil para evitar distracciones, hasta descansar adecuadamente o evitar el consumo de bebidas energéticas. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Hoy, además de seguir las recomendaciones de expertos en memoria y aprendizaje, es fundamental conocer las herramientas tecnológicas que pueden facilitar y potenciar el proceso de estudio

La Inteligencia Artificial se ha convertido en un recurso valioso para optimizar nuestros hábitos de estudio. Gracias a su capacidad para agilizar tareas y personalizar el aprendizaje, permite ahorrar tiempo y mejorar el rendimiento académico

NoteBookLM, cómo usar la inteligencia artificial para estudiantes

NotebookLM se ha convertido en una de las herramientas gratuitas más versátiles para estudiantes, especialmente por su capacidad de transformar apuntes en pódcasts. Disponible tanto en versión web como en aplicación móvil, permite subir PDFs, enlaces web, vídeos de YouTube, archivos de audio o documentos de Google, que luego resume y conecta entre sí de forma inteligente. Su funcionamiento es similar al de un chatbot como ChatGPT, pero con una diferencia clave: solo utiliza la información que el usuario le proporciona, lo que garantiza respuestas basadas en datos reales y con la fuente siempre visible.

Aun así, Google advierte que algunas respuestas pueden ser inexactas y recomienda verificarlas. Entre sus funciones más útiles se encuentran la creación de mapas mentales, cuestionarios tipo test y tarjetas de memoria para repasar. Sin embargo, la opción más llamativa es la de convertir los apuntes en audios personalizados, que pueden escucharse mientras se camina, se hace ejercicio o antes de dormir. El usuario puede elegir entre distintos formatos y seleccionar la duración: estándar (20 minutos) o corta (6 minutos). Aunque la generación del audio tarda unos minutos, el resultado es tan natural que cuesta distinguir si las voces han sido creadas por inteligencia artificial

Otras herramientas disponibles de inteligencia artificial

Otra manera de hacerlo es utilizando plataformas como ChatGPT, Copilot, Gemini o DeepSeek que permiten generar guiones narrativos a partir de textos, aunque no ofrecen la opción de descargar el audio directamente. Lo que sí puedes hacer es escuchar el resultado dentro de la propia app, usando funciones como “Leer en voz alta”. Para obtener un archivo descargable, necesitarás recurrir a herramientas externas de texto a voz como ElevenLabs o Crikk

ElevenLabs es una buena opción porque permite descargar el audio de forma gratuita, aunque con voz latina, mientras que Crikk ofrece resultados de alta calidad pero requiere pago para descargar. El proceso es sencillo: accede a la función “Text to Speech”, pega el texto que quieres convertir y elige una voz, preferiblemente en español de España si la plataforma lo permite. Algunas herramientas también permiten ajustar la velocidad y el tono de la narración. Una vez generado el audio, podrás descargarlo y guardarlo en tu dispositivo, transferirlo al móvil o subirlo a la nube para escucharlo cuando quieras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.