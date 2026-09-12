Dos sevillanos crean Welyto, un dispositivo con IA que convierte la compañía en una herramienta contra la soledad

Una abuela con Alzheimer fue el punto de partida para una idea que ahora busca ayudar a combatir uno de los grandes problemas que afectan a las personas mayores: la soledad no deseada. Dos jóvenes sevillanos han desarrollado Welyto, un dispositivo basado en inteligencia artificial que conversa, escucha y crea un vínculo con sus usuarios.

"Hola, soy Welyto. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Agustina o José?", pregunta el dispositivo cuando comienza una conversación.

Detrás del proyecto están Jose Ropero, CEO y fundador de Welyto, y Marco Rodríguez, cofundador. La iniciativa surgió de una necesidad personal, pero también de la intención de utilizar la tecnología para mejorar la vida de las personas mayores.

Una conversación natural

El funcionamiento de Welyto busca ser sencillo para que pueda utilizarlo cualquier persona. Basta con pulsar el dispositivo o decir su nombre para comenzar a hablar con él.

"Simplemente hay que pulsarlo o decir Welyto y Welyto ya empieza a hablar y es una conversación natural como con una persona normal", explica Marco Rodríguez.

La inteligencia artificial permite que el dispositivo mantenga conversaciones con los mayores y recuerde lo que le han contado. De esta forma, la herramienta pretende convertirse en una compañía cotidiana y, al mismo tiempo, acercar a las familias a sus mayores.

"Welyto nace principalmente para combatir la soledad no deseada y para intentar frenar el Alzheimer en una fase temprana", señala Jose Ropero.

Una memoria que construye historias

Más allá de mantener conversaciones, Welyto está diseñado para trabajar también la memoria de las personas mayores. La herramienta almacena la información que obtiene durante las charlas y puede utilizarla para reconstruir la historia de vida de cada usuario.

"Welyto cada vez que conversas con él, él recuerda lo que has dicho, es como si fuese un amigo. Entonces él va conversando y va guardando esas conversaciones y guardando esa información sobre la persona mayor para que al final de ese proceso se pueda generar una biografía con la historia de vida de esa persona", explica Rodríguez.

El objetivo es que la tecnología no sustituya el vínculo familiar, sino que sirva precisamente para reforzarlo y facilitar que los familiares conozcan mejor las experiencias y recuerdos de sus mayores.

"Nosotros pretendemos que sea una forma de estar mejor con los abuelos, saber más y que sea usar la tecnología para acercar a las familias, a las personas mayores", apunta Ropero.

50 familias ya lo están probando

El proyecto ya está siendo utilizado por 50 familias que están probando el dispositivo. El siguiente paso será su llegada al mercado, prevista para octubre.

Tras la tecnología hay, en definitiva, una finalidad esencialmente humana: ofrecer compañía a las personas mayores, mantener activa su memoria y favorecer una mayor conexión con sus familias para que nadie se sienta solo.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.