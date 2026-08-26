Meta acepta pagar más de 16.000 millones para resolver las demandas por la adicción de los adolescentes a las redes sociales

Tras enfrentarse a un juicio, la compañía dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp ha aceptado pagar 16.000 millones de euros a los 29 estados norteamericanos que le habían demandado por convertir a muchos menores en adictos a las redes sociales. El juicio se inició el pasado martes en un tribunal federal en California, estado donde la tecnológica tiene su sede.

La demanda se presentó hace tres años y hace tan solo unos días, llegó a juicio en una corte federal en Oakland presidida por la jueza Yvonne Gonzalez Rogers. Meta afirma que los estados solicitan multas de hasta 1.400.000 millones de dólares, una demanda que la compañía califica de "enormemente desproporcionada". Pero los abogados de los estados le han indicado a la jueza que 200.000 millones de dólares son una cantidad "más probable".

Durante el desarrollo del juicio, los estados sostienen que la compañía implementó funciones que generan adicción en menores de edad al tiempo que engañaban al público sobre la existencia y la gravedad de estos riesgos.

Medidas para proteger a los menores

La compañía tecnológica ha llegado este miércoles una cuerdo con 52 fiscales generales de todo EE.UU. cuando afronta la segunda semana del juicio sobre el diseño adictivo de sus redes sociales, Facebook e Instagram, en el que se analiza la función de las mecánicas como la navegación sin límite por publicaciones, las notificaciones y las recomendaciones de contenido, en el bienestar de los adolescentes.

Según informa la compañía en un comunicado, el acuerdo contempla la implementación de medidas de seguridad para los menores de 18 años, que incluye controles estrictos sobre el tiempo que miran los adolescentes las redes sociales que no puedan desactivarse, bloqueos establecidos por defecto durante la noche y notificaciones silenciadas durante el horario escolar.

De los 16.000 millones de euros, el 70% se entregará a los estados participantes, para iniciativas de seguridad juvenil. El otro 30% restante estará relacionado con la participación de YouTube y TikTok en la implementación de medidas de seguridad que limiten el tiempo de uso de los menores en estas otras redes sociales, aportando una cantidad equivalente a esa cifra por parte de ambas empresas.

Sin embargo, este acuerdo requiere de la aprobación del juez.

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