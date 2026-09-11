Sam Altman, CEO de Open AI, baraja ralentizar el desarrollo de la IA y espera que otras empresas lo imiten

La inteligencia artificial de vanguardia podría ralentizar su desarrollo. Es lo que baraja Open AI, cuyo CEO, Sam Altman, espera que otras empresas hagan lo mismo, según Boomberg, que, según fuentes conocedoras, avanzó que en una reunión comunicó a los empleados que la empresa podría moderar el ritmo de su desarrollo en materia de IA, posiblemente en colaboración con otras.

Unas declaraciones que se producen semanas después de que empleados de empresas de IA expresasen su preocupación por el aumentos de los riesgos en los sistemas avanzados de IA. A principios de 2026, tanto Open AI como Anthropic PBC -ambos rivales en el sector- han presentado la documentación confidencial para salir a bolsa.

En un artículo, el científico jefe de la empresa, Jakub Pachocki, advertí de los peligros de esta tecnología, afirmando que las empresas de IA deberían "coordinarse para ralentizar el desarrollo futuro según sea necesario", añadiendo que "las ralentizaciones voluntarias se conviertan en algo habitual hasta que se establezcan unos límites de seguridad comunes".

OpenAI asegura que ya ha ralentizado algunos desarrollos y que recientemente ha suspendido algunos entrenamientos internos de la IA por motivos de seguridad. En julio, Altman afirmó que había hablado con responsables de la Casa Blanca sobre la "necesidad" de moderar el ritmo de desarrollo de la IA, explican desde Boomberg.

El martes, el investigador de IA Jacob Coxon dimitió, acusando a antiguos empleados de Open AI y Anthropic PBC, de "jugar con nuestras vidas" al lanzarse a una carrera hacia una IA superinteligente con capacidad incluso para acabar con la humanidad en esta misma década.

"Creen que podría matarnos"

En una publicación en 'X' afirmó que "las personas que están construyendo IA creen sinceramente que podría matarnos a todos para finales de la década. Esto no es un truco de marketing. Si acaso, muchos ejecutivos e investigadores senior moderarán su lenguaje en la prensa para sonar sensatos, pero oigo a las mismas personas expresar miedo en privado. Ninguna otra actividad humana representa este nivel de peligro.".

Asimismo, dos días después, dos investigadores que habían abandonado recientemente sus puestos en Anthropic y DeepMind (de Google) también hicieron públicas sus preocupaciones sobre el rápido ritmo de desarrollo de la IA, afirmando que los creadores de IA deben ser más transparentes en cuanto a los riesgos de la tecnología, según Boomerang.

Petición para ralentizarlo

A finales del pasado mes de julio, más de 1.000 empleados de todas las empresas de IA firmaron una petición reclamando un mecanismo para ralentizar el ritmo de su desarrollo. Además, en los últimos meses han dimitido varios empleados dedicados a la seguridad.

En este contexto, la preocupación sigue aumentado tras las revelaciones de que agentes de IA de Open AI colaboran para burlar las medidas de contención y piratear un sitio web de terceros. Se trata de un riesgo existencial que plantean los sistemas de esta tecnología y que muchos ejecutivos y trabajadores del sector llevan tiempo advirtiendo