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Gamescom abre la puerta al futuro: los videojuegos empiezan a abandonar el formato físico para dar paso al digital

Sony anunció el pasado julio que dejará de producir versiones físicas en disco de sus nuevos juegos para PS4 y PS5 a partir de enero de 2028.

Gamescon 2026 Colonia

Gamescon abre la puerta al futuro: los videojuegos empiezan a abandonar el formato físico para dar paso al digital | Efe

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Pepe Ribas
Publicado:

La Gamescom, considerada la mayor feria de videojuegos del mundo, ha abierto sus puertas en Colonia (Alemania) en un momento clave para una industria que afronta una profunda transformación de su modelo de negocio. La cita reúne este año a más de 1.600 expositores de 72 países y espera superar los 357.000 visitantes entre profesionales y público general.

FC 27, principal protagonista

Hasta el próximo domingo, las principales compañías del sector presentarán algunos de los lanzamientos más esperados, como Switch Sports Resort, el nuevo título deportivo familiar de Nintendo; Gears of War: E-Day; Final Fantasy VII Revelation; Ace Combat 8; Rayman Legends Retold; Exodus; Star Wars Zero Company o la expansión de The Witcher 3. También tendrá protagonismo el nuevo videojuego de fútbol de Electronic Arts, FC 27, que toma el relevo del histórico nombre FIFA.

Sony dejará de producir discos a partir de 2028

Sin embargo, la gran noticia del mercado llega marcada por dos ausencias: PlayStation y GTA VI. Ambas compañías se encuentran en el centro de la transformación que está llevando al videojuego hacia un futuro prácticamente digital.

Sony anunció el pasado julio que dejará de producir versiones físicas en disco de sus nuevos juegos para PS4 y PS5 a partir de enero de 2028. A partir de entonces, los títulos se venderán digitalmente o mediante códigos de descarga en las tiendas físicas.

GTA VI no tendrá disco

La compañía justificó el cambio por la evolución de los hábitos de consumo. Las cifras explican el movimiento. Entre abril y junio de 2026, las ventas digitales representaron aproximadamente el 82% de las ventas de videojuegos para PS4 y PS5, frente a cerca del 60% cinco años antes. Rockstar Games también ha dado un paso en esa dirección con GTA VI, cuya edición física llegará sin disco y contará únicamente con un código de descarga dentro de la caja. Una decisión que ha generado críticas entre parte de la comunidad 'gamer', especialmente entre quienes defienden el formato físico por su valor para el coleccionismo, la reventa, el intercambio y la conservación.

Colonia, el principal escaparate

Más allá de esta transformación, Gamescom aborda la recuperación de una industria que mueve más de 200.000 millones de dólares y que ha sufrido importantes reestructuraciones en los últimos años. Los estudios independientes también tendrán un papel destacado, con una amplia representación de títulos 'indie'. La feria de Colonia se convierte así en el escaparate de un sector que no solo presenta nuevos videojuegos, sino que también está definiendo cómo se jugará, comprará y conservará el videojuego del futuro.

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