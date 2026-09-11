California prohíbe las funciones adictivas de las redes sociales para menores de 16 años

California da un nuevo paso en la regulación de las redes sociales y la inteligencia artificial para proteger a los menores. El gobernador del estado, Gavin Newsom, ha firmado un paquete de leyes que prohíbe a las plataformas ofrecer determinadas funciones consideradas adictivas a los usuarios menores de 16 años y establece nuevas obligaciones para los servicios de inteligencia artificial que funcionan como acompañantes virtuales.

La nueva normativa pone el foco especialmente en el diseño de las plataformas. Entre las funciones restringidas para los menores de 16 años figuran la reproducción automática de contenidos y los 'feeds' determinados por algoritmos a partir del historial y el perfil de cada usuario. California se convierte así en uno de los territorios de Estados Unidos con una regulación más estricta sobre el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes.

Los algoritmos, bajo control

La legislación busca actuar sobre algunos de los mecanismos que pueden prolongar de forma deliberada el tiempo que los usuarios permanecen conectados.

Las plataformas no podrán ofrecer a los menores de 16 años determinadas herramientas que seleccionan y muestran contenido en función de su comportamiento previo. También quedan bajo el foco funciones como el 'autoplay', que reproduce automáticamente nuevos contenidos sin que el usuario tenga que iniciar cada reproducción.

La medida se suma a otras iniciativas adoptadas previamente por California para limitar el impacto de las redes sociales entre los más jóvenes. En 2024, Newsom ya firmó una ley que prohibía a las plataformas proporcionar a los menores un 'feed' adictivo sin consentimiento parental y restringía determinadas notificaciones durante el horario escolar y por la noche.

Ahora, el estado amplía esas restricciones y establece nuevas obligaciones dirigidas específicamente a las características de las propias plataformas.

También se regulan los 'amigos virtuales' creados con IA

El paquete legislativo firmado por Newsom no se limita a las redes sociales. La inteligencia artificial también queda bajo una vigilancia específica cuando sus servicios están dirigidos a menores.

Una de las principales medidas es la denominada "Adam's Law", bautizada en memoria de Adam Raine, que establece nuevas garantías para los llamados 'companion chatbots', sistemas de inteligencia artificial diseñados para mantener conversaciones y establecer una relación continuada con sus usuarios.

La norma obliga a las empresas a contar con protocolos para actuar ante posibles expresiones de ideación suicida o autolesiones por parte de los menores. También establece controles parentales y exige que las compañías notifiquen determinadas modificaciones de las medidas de seguridad.

Además, por primera vez en Estados Unidos, las empresas que ofrecen estos servicios tendrán que someterse a auditorías independientes de seguridad infantil y realizar evaluaciones anuales de riesgos.

El objetivo es evitar que estos sistemas puedan convertirse en sustitutos de las relaciones humanas o generar dinámicas perjudiciales para los menores sin mecanismos de protección adecuados.

Más protección frente a la explotación digital

Las nuevas leyes también amplían las medidas contra la explotación de menores en internet. California incorpora a la legislación determinados contenidos sexualmente explícitos generados o modificados digitalmente mediante inteligencia artificial cuando representan a una persona menor de 18 años.

El paquete incluye además nuevas medidas de privacidad para los niños, restricciones sobre la publicidad dirigida a menores y normas relacionadas con el uso de datos de estudiantes en sistemas de inteligencia artificial.

Con estas iniciativas, California refuerza una estrategia que ya había comenzado en años anteriores y que ha convertido al estado en uno de los principales laboratorios legislativos de Estados Unidos en materia de protección infantil frente a las nuevas tecnologías.

El precedente de Meta y las demandas de los estados

El movimiento de California llega pocas semanas después del acuerdo alcanzado por Meta con fiscales generales de 52 estados y territorios de Estados Unidos para poner fin a una parte de las demandas que acusaban a la compañía de diseñar sus plataformas para generar adicción entre los menores.

El acuerdo contempla que Meta pueda llegar a pagar hasta 18.000 millones de dólares y obliga a introducir cambios en el funcionamiento de sus servicios. Entre ellos figura limitar a dos horas diarias el tiempo de uso de sus plataformas por parte de los adolescentes, además de establecer restricciones nocturnas, reforzar la verificación de edad y aplicar controles parentales.

Ese pacto, además, no pone fin a todas las reclamaciones relacionadas con los efectos de las redes sociales sobre los jóvenes. Miles de familias mantienen demandas contra varias grandes compañías tecnológicas por los daños que, según sostienen, habrían sufrido menores tras utilizar sus plataformas.