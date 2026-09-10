Antena 3 Noticias
Última hora

IA

Luis Martínez, uno de los matemáticos que ha contribuido a resolver uno de los problemas matemáticos del mileno: "Utiliza nuestra estrategia"

Aunque la IA ha resulto este problema matemático, ha sido gracias a las investigaciones

Luis Martínez

Luis Martínez, uno de los matemáticos que ha contribuido a resolver uno de los problemas matemáticos del mileno | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

La Inteligencia Artificial ha sido capaz de resolver uno de los problemas matemáticos del mileno, todo ello gracias a dos matemáticos españoles. Se trata de Luis Martínez Zoroa y Diego Córdoba, cuyas investigaciones han resultado clave para resolver uno de los mayores retos sobre ecuaciones. De hecho, Luis ya se postula para el premio Fields, conocido como el Nobel de Matemáticas, algo que nunca ha conseguido un español.

El profesor de matemáticas de la Universidad CUNEF, Luis Martínez Zoroa, nos explica que "de haberlo conseguido, nos habría llevado seguramente años de trabajo, la IA sin embargo es muy buena una vez tiene las ideas correctas, pero lo que es cierto es que lo que han conseguido utiliza nuestra estrategia concretamente".

El matemático ha trabajado bastante en este problema. Tras el avance conseguido por el asistente virtual, ahora considera que a la comunidad matemática le toca tomar nota de los procesos que usa esta herramienta. "Ahora a la comunidad matemática nos toca ver qué son capaces de descubrir de estos asistentes", avanza.

Problema de Navier-Stokes

Hasta la fecha, ningún humano había conseguido resolver este enigma numérico que ahora la IA ha conseguido desentrañar. La IA se ha basado para lograr este resultado en actividades y resultados que ya antes habían conseguido los humanos. Pese a años de estudios, ha sido la tecnología la que ha terminado poniendo luz a uno de los seis llamados 'problemas del milenio'.

El asistente ha conseguido resolver el conocido como problema de Navier-Stokes en un periodo de 88 horas. Se trata de una lista con las preguntas abiertas más difíciles sobre matemáticas elaboradas por el prestigioso Clay Mathematics Institute.

El 86% de los españoles pide que Europa desarrolle tecnología propia para ganar competitividad

Isabel Salazar, directora general de Fundación Telefónica

Publicidad

Tecnología

Luis Martínez

Luis Martínez, uno de los matemáticos que ha contribuido a resolver uno de los problemas matemáticos del mileno: "Utiliza nuestra estrategia"

Dimite un investigador de Anthropic

El investigador Jacob Coxon advierte de que la IA sin control nos podría matar en pocos años

La IA consigue resolver un complicado problema matemático.

La Inteligencia Artificial consigue resolver un problema matemático histórico que la comunidad científica llevaba años tratando de descifrar

Gamescon 2026 Colonia
videojuegos

Gamescom abre la puerta al futuro: los videojuegos empiezan a abandonar el formato físico para dar paso al digital

Meta a juicio
Juicio Meta

Meta acepta pagar más de 16.000 millones para resolver las demandas por la adicción de los adolescentes a las redes sociales

Juegos Olímpicos de robots
OLIMPIADAS

VÍDEO: Los robots se enfrentan a la segunda edición de sus Juegos Olímpicos en Pekín

En total, 2059 candidatos luchan en la segunda edición de los juegos olímpicos de robots. Con quien aún no pueden competir es con los humanos, pues su nivel aún está lejos de poder ganar.

La Universidad de León desarrolla una IA capaz de predecir incendios hasta 16 días antes
Inteligencia artificial

La Universidad de León desarrolla una IA capaz de predecir incendios hasta 16 días antes

La herramienta ha sido creada y desarrollada por investigadores de la Universidad de León y predice con hasta 16 días de antelación el riesgo de que se produzcan incendios de copa, considerados los fuegos forestales más peligrosos por su rapidez de propagación, su intensidad y la dificultad para controlarlos una vez alcanzan las copas de los árboles.

Logotipo de Meta, la compañía de Mark Zuckerberg

Meta deberá pagar 567 millones de dólares y limitar Instagram y Facebook para proteger a los menores

Imagen de la película 'Yo Robot'

La nueva era digital: el primer ciberataque autónomo de una IA obliga a replantear los límites de la inteligencia artificial

buena noticia

Un videojuego sin barreras: 'Coloratura' convierte el sonido en los ojos de los jugadores invidentes

Publicidad