Luis Martínez, uno de los matemáticos que ha contribuido a resolver uno de los problemas matemáticos del mileno: "Utiliza nuestra estrategia"

La Inteligencia Artificial ha sido capaz de resolver uno de los problemas matemáticos del mileno, todo ello gracias a dos matemáticos españoles. Se trata de Luis Martínez Zoroa y Diego Córdoba, cuyas investigaciones han resultado clave para resolver uno de los mayores retos sobre ecuaciones. De hecho, Luis ya se postula para el premio Fields, conocido como el Nobel de Matemáticas, algo que nunca ha conseguido un español.

El profesor de matemáticas de la Universidad CUNEF, Luis Martínez Zoroa, nos explica que "de haberlo conseguido, nos habría llevado seguramente años de trabajo, la IA sin embargo es muy buena una vez tiene las ideas correctas, pero lo que es cierto es que lo que han conseguido utiliza nuestra estrategia concretamente".

El matemático ha trabajado bastante en este problema. Tras el avance conseguido por el asistente virtual, ahora considera que a la comunidad matemática le toca tomar nota de los procesos que usa esta herramienta. "Ahora a la comunidad matemática nos toca ver qué son capaces de descubrir de estos asistentes", avanza.

Problema de Navier-Stokes

Hasta la fecha, ningún humano había conseguido resolver este enigma numérico que ahora la IA ha conseguido desentrañar. La IA se ha basado para lograr este resultado en actividades y resultados que ya antes habían conseguido los humanos. Pese a años de estudios, ha sido la tecnología la que ha terminado poniendo luz a uno de los seis llamados 'problemas del milenio'.

El asistente ha conseguido resolver el conocido como problema de Navier-Stokes en un periodo de 88 horas. Se trata de una lista con las preguntas abiertas más difíciles sobre matemáticas elaboradas por el prestigioso Clay Mathematics Institute.