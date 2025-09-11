Yeray Sánchez se suma a la lista de canarios asesinados en Inglaterra

La muerte de Yeray Sánchez, un lanzaroteño de 17 años que falleció el pasado 3 de septiembre tras ser apuñalado en el barrio de Southwark, al sureste de Londres, ha vuelto a traer a la memoria otros casos de jóvenes canarios que, en los últimos años, han muerto de manera violenta en Inglaterra. De hecho, la violencia es una de las principales preocupaciones de la sociedad británica dado que, y según datos recogidas por The Times, los acuchillamientos que tuvieron lugar entre los años 2023 y 2024 en la población adolescente inglesa, entre 13 y 19 años, comprenden el 83% de los homicidios en esta edad. Una situación que enciende la alarma en las ciudades británicas, que han registrado 3.200 delitos, un 20% más que en la pasada década.

El caso de Sánchez ha sido el más reciente de esa triste lista. El joven, que residía desde hacía varios años en el sur de Londres, era apuñalado cuando paseaba con un amigo, que también resultó herido, por Old Kent Road. Cuatro menores, que se acercaron a Yeray y a su acompañante con la intención de robarles, terminaban por asestar nueve puñaladas que acababan con la vida del lanzaroteño tras pasar una semana ingresado en un centro hospitalario en estado crítico. La familia del joven continúa a la espera de poder llevarse el cuerpo a Lanzarote para proceder a su entierro; un proceso que podría prolongarse aún varias semanas al encontrarse el caso judicializado.

Una lista tristemente amplia

El nombre de Yeray se suma al de otros jóvenes asesinados en los últimos años en tierras británicas. Es el caso de Joseph William-Torres, que recibió un disparo en 2018 cuando se encontraba dentro de una camioneta debido a una confusión entre bandas rivales, y cuyos asesinos, tres miembros de los Mali Boys de entre 21 y 16 años, fueron condenados a 18 y 28 años de cárcel respectivamente.

Tres años después la tragedia golpeaba a Jorge Martín, que perdía la vida en julio de 2021 después de ser golpeado y posteriormente ahogado en el río Cherwel por Scarlett Blake, que actualmente se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 24 años por la muerte del grancanario.

El pasado año fue especialmente doloroso debido a la muerte de otros dos jóvenes de las islas. En febrero se producía el fallecimiento de Seth Martín, cuyo caso aún no ha sido esclarecido, y cuyo cuerpo apareció en el río Ouse después de estar desaparecido durante una semana. A ello se le sumó en agosto el caso de Carolina Ramírez, teldense de 23 años que residía en Londres y que fue asesinada por un motorista que se dio a la fuga.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com