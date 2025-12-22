Noticias de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 22 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, los resultados en las Elecciones de Extremadura o la fotografía de Trump en los archivos de Epstein, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025.

El Gordo de la Navidad

Pocos minutos le han hecho falta del sorteo de la Lotería de Navidad al segundo premio, el más madrugador de todos. Ha sido el 70048, que ha repartido 1.250.000 euros a la serie. El más esperado, el premio Gordo, ha sido el 79432, con 4.000.000 de euros por cada serie. No ha salido hasta las 10:44 horas, y ha caído repartido en tres puntos de León: La Bañeza, Villablino y Pola de Gordón. Además, el primer premio se ha vendido en una administración de Madrid.

A las 11:12 de la mañana hemos conocido el tercer premio de la Lotería de Navidad: el 90.693 con 50.000 euros el décimo (500.000 euros la serie). El primer cuarto premio ha sido agraciado con el 78477, y el segundo cuarto premio ha sido para el número 25508. Y los números 23112, 60649, 77715, 25412,61366,94273, 41716 y el 18669 han sido los quintos premios, dotados con 60.000 euros (6.000 euros al décimo).

Gana el PP, se hunde el PSOE

María Guardiola ha ganado las elecciones en Extremadura, pero los matices están dejando una sensación agridulce en el Partido Popular. La victoria es incontestable: logra 29 escaños, uno más que en las pasadas elecciones, pero se queda a cuatro de la mayoría absoluta. El PSOE baja 10 escaños hasta los 18, con el peor resultado de su historia, y VOX se dispara hasta los 11, más del doble de los que tenía. También sube Unidas por Extremadura, la coalición entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde.

Relevo en Moncloa

A primera hora de la mañana de este lunes, Pedro Sánchez lo anunciaba desde Moncloa: Milagros Tolón, ministra de Educación y Elma Saiz, portavoz del Gobierno.

Milagros Tolón, 57 años, hasta ahora era Delegada del Gobierno en Castilla la Mancha, antes alcaldesa de Toledo (la primera mujer al frente de es ciudad) y miembro de la Ejecutiva del PSOE. El otro puesto vacante que ha dejado Pilar Alegría, el de Portavoz del Gobierno, lo ocupará ahora Elma Saiz sin dejar su actual cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Será la quinta portavoz que tiene este gobierno, todas han sido mujeres.

Trump aparece en la Biblioteca Epstein

La última polémica del caso Epstein tiene que ver con una foto de Trump con chicas en biquini. Forma parte de los archivos desclasificados el viernes y llegó a ver la luz, pero desapareció poco después de la web del gobierno. Tras las quejas demócratas, se ha vuelto a publicar. Esta no es la única crítica al gobierno de Trump tras la publicación de casi 4mil archivos del caso Epstein, el multimillonario, pederasta, que fue amigo del presidente. Los demócratas se quejan de que están incompletos.

