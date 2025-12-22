Muere a los 74 años Chris Rea, el cantautor de éxitos como "Driving Home For Christmas"

El cantante y compositor británico Chris Rea, conocido internacionalmente por temas como 'On The Beach' o el navideño 'Driving Home For Christmas', ha fallecido a los 74 años, según informó este lunes su familia.

Rea murió hoy 22 de diciembre en un hospital tras "una breve enfermedad", rodeado de sus familiares, de acuerdo con el comunicado distribuido en nombre de su esposa y dos hijos por la agencia británica de noticias Press Association (PA).

Rea fue diagnosticado de cáncer de páncreas en el año 2000 y se sometió a una operación al año siguiente, sufriendo un ictus en 2016.

¿Quién era Chris Rea?

Rea nació en 1951 en Middlesbrough, Inglaterra, y antes de dedicarse por completo a la música, tuvo interés por el periodismo y el cine, pero a los 21 años decidió aprender a tocar la guitarra, inspirado principalmente por músicos de blues estadounidenses. El cantante, fue reconocido por su voz grave y rasposa, así como por su estilo de guitarra influido por el blues y el rock.

Su carrera musical comenzó a despegar a finales de la década de 1970 con el álbum Whatever Happened to Benny Santini? (1978), que incluía el éxito "Fool (If You Think It’s Over)". Sin embargo, fue en los años 80 cuando alcanzó fama internacional con discos como Shamrock Diaries, On the Beach y Dancing with Strangers. Canciones como "Josephine", "On the Beach" y "Driving Home For Christmas" se convirtieron en clásicos.

Rea basó la mayor parte de su carrera musical en una fusión de pop, blues y rock, con manifestaciones de soul, góspel, jazz, música electrónica y música tradicional italiana e irlandesa, todo ello acompañado de su guitarra y su grave y rota voz.

El autor prolífico y libre, desde la década de 2000, tras sobrevivir a una serie de operaciones quirúrgicas de riego, su música ha ido derivando hacia el estilo Delta blues, su mayor influencia, mezclado con elementos de gospel y jazz. Rea nunca ha estado de gira por Estados Unidos, donde es mejor conocido por el single de 1978 Fool (If you think it's over). Con este éxito le nominaron al Grammy como Mejor Artista Nuevo en 1978.