Encuentran el cuerpo de una mujer muerta en un lavadero de Marín, en Pontevedra

Este lunes, sobre las 13:30 horas, Emergencias 112 de Galicia recibía un aviso sobre el hallazgo del cadáver de una mujer en un lavadero de Marín, en Pontevedra. La llamada la hizo un familiar de la propia víctima. El cuerpo, según informan fuentes consultadas a Europa Press, no presentaba aparentes signos de violencia.

La policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, pero según las primeras hipótesis, todo apunta a que la mujer habría muerto por ahogamiento, informan desde EFE. Hasta el lugar acudieron los bomberos de Pontevedra para rescatar el cadáver, que se encontraba en el lugar de O Pozo, en San Tomé de Piñeiro, y también se desplazó personal de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y efectivos de a Policía Local de Marín.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el hallazgo de un cadáver en Pontevedra y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre los hechos ocurridos en Marín en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.