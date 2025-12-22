Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Pontevedra

Encuentran el cuerpo de una mujer muerta en un lavadero de Marín, en Pontevedra

Las primeras hipótesis apuntan a que la mujer se habría ahogado.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalEFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Este lunes, sobre las 13:30 horas, Emergencias 112 de Galicia recibía un aviso sobre el hallazgo del cadáver de una mujer en un lavadero de Marín, en Pontevedra. La llamada la hizo un familiar de la propia víctima. El cuerpo, según informan fuentes consultadas a Europa Press, no presentaba aparentes signos de violencia.

La policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, pero según las primeras hipótesis, todo apunta a que la mujer habría muerto por ahogamiento, informan desde EFE. Hasta el lugar acudieron los bomberos de Pontevedra para rescatar el cadáver, que se encontraba en el lugar de O Pozo, en San Tomé de Piñeiro, y también se desplazó personal de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y efectivos de a Policía Local de Marín.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el hallazgo de un cadáver en Pontevedra y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre los hechos ocurridos en Marín en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025

Publicidad

Sociedad

Imagen del lugar donde encontraron el cadáver del menor de 4 años

Aportan audios del niño muerto en Garrucha para alegar muerte por "curanderismo"

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Encuentran el cuerpo de una mujer muerta en un lavadero de Marín, en Pontevedra

Entrada a la parroquia donde han acogido a inmigrantes del B9

Tensión en Badalona al impedir que los desalojados del B9 duerman en una parroquia

Noticias de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025

Imagen de la Ertzaintza en el lugar de los hechos
Violencia machista

El Gobierno vasco confirma como asesinato machista la muerte de una mujer en Barakaldo

Manuela Ochoa junto a su novio Pedro Cadahía en una imagen de su IG
Redes Sociales

Muere el novio y prometido de la influencer Manuela Ochoa: "Te veo en el cielo, te voy a echar de menos"

La influencer y creadora de contenido ha despedido a su novio Pedro Cadahía a través de una emotiva carta en sus redes sociales.

Tsunami en la isla de Java y Sumatra
Efemérides

Efemérides de hoy 22 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 22 de diciembre?

Consulta las efemérides de hoy 22 de diciembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Imagen de archivo de la Ertzaintza.

Encuentran el cadáver de una mujer en su vivienda en Barakaldo (Vizcaya)

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre con una herida arma de fuego en Tarragona

Imagen de la Policía Nacional.

Encuentran el cadáver de una mujer de 30 años con signos de violencia en la zona norte de Málaga

Publicidad