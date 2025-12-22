Tensión en Badalona al impedir que los desalojados del B9 duerman en una parroquia

La protesta vecinal ha obligado a las entidades sociales a buscar una alternativa para los migrantes.

La pasada noche fue la quinta que aquellos que okupaban el instituto B9 de Badalona dormían fuera del centro tras haber sido desalojados.

Después de haber estado pasando tres noches al raso a pocos metros de la nave, y empujados por las lluvias, el grupo de migrantes se trasladó debajo del puente de la C-31.

Son decenas de personas las que están refugiadas en el lugar y ayer por la tarde varias de ellas iban a ser trasladadas a la parroquia Verge de Montserrat de la localidad barcelonesa para evitar que pasasen una noche más a la intemperie.

Una reubicación temporal que se vio interrumpida por una protesta vecinal, un grupo de vecinos del barrio de Sant Crist se concentró en la entrada del centro religioso para impedir la acogida de una quincena de desalojados alegando que la presencia de estas personas puede generar inseguridad en el barrio.

Los manifestantes, más allá de expresar su desacuerdo con el traslado, bloquearon la llegada de una furgoneta de la Cruz Roja que llegaba con material para atender a los desalojados.

Ante estos momentos de tensión, se trasladaron hasta el lugar varias patrullas de los Mossos d’Esquadra, de la Guardia Urbana e incluso el propio alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se presenció sobre las 21 horas para hablar con los vecinos y tratar de calmar los ánimos.

Finalmente, la presión vecinal obligó a las entidades sociales a encontrar una alternativa para acoger a los migrantes y evitar así que pasasen otra noche a la intemperie.

