El Gobierno vasco confirma como asesinato machista la muerte de una mujer en Barakaldo

La Ertzaintza ha detenido a un hombre por su presunta relación con la muerte de una mujer de unos 54 años de edad cuyo cadáver fue encontrado esta mañana en su domicilio de Barakaldo, en Vizcaya.

Durante la jornada de hoy, la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha calificado de asesinato machista la muerte de esta mujer. Tal y como ha asegurado en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, la portavoz ha lamentado que haya "una nueva víctima de violencia machista" y ha condenado el crimen, por el que la Ertzaintza ha detenido a un hombre de 27 años.

Una muerte violenta

Según el Departamento vasco de Seguridad, la autopsia evidencia que la muerte de la mujer fue violenta, aunque no ha aportado información sobre la relación que había entre la víctima y el detenido.

Los agentes acudieron al lugar de los hechos después de que las hijas de la mujer alertaran a la Ertzaintza sobre las 11:30 horas de la mañana. Las hijas advirtieron de que encontraron el cuerpo de su madre sin vida en el interior de la vivienda, ubicada en el número 6 de la calle Sociedad Santa Águeda de Barakaldo.

Detenido un hombre de 27 años

A última hora del día, la Ertzaintza detuvo a un hombre de 27 años por su presunta relación con los hechos y que este lunes continuaba en dependencias policiales. Según recogió el diario 'El Correo', algunos testigos aseguran haber escuchado ruidos procedentes del piso donde ocurrió el crimen durante la madrugada.

Encuentran a una mujer en un descampado con signos de violencia en Málaga

El 21 de diciembre, la Policía Nacional encontró el cuerpo sin vida de una mujer de 30 años en un descampado. Los agentes llegaron al lugar de los hechos después de que un testigo alertase de una persona inconsciente en un banco que se ubicaba detrás de una comisaría de Policía. Por el momento, los agentes siguen investigando las circunstancias del crimen y aún no ha sido vinculado a una relación de pareja ni descartado como asesinato machista.

48 víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año

Tal y como recoge el Ministerio de Igualdad, durante 2025 ha habido un total de 48 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas. Desde 2003, año en el que se recogieron los primeros datos, ha habido 1.343 víctimas mortales.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas distintos, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Ante una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

