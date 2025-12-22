Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un depósito de 30.000 litros de aceite se incendia en Santander

Activada la preemergencia del Platercant en Boo de Piélagos; se recomienda cerrar ventanas y el humo pasa de negro a blanco.

Se incendia un transformador en Ferroatl&aacute;ntica.

Se incendia un transformador en Ferroatlántica.Europa Press

Irene Delgado
Publicado:

Los servicios de emergencia trabajan en la extinción de un incendio declarado en un depósito con 30.000 litros de aceite refrigerante de un transformador de la empresa Ferroatlántica, en Cantabria. El fuego se ha originado en una instalación situada en Boo de Piélagos, en el entorno de El Astillero y Camargo, sin que se hayan registrado heridos.

Ante la magnitud del operativo, el Gobierno de Cantabria ha activado la fase de preemergencia del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (Platercant) para facilitar la coordinación de los distintos recursos desplegados. El Servicio de Atención a Emergencias 112 ha recomendado como medida preventiva cerrar las ventanas en la zona más cercana a la fábrica afectada por el humo.

El depósito incendiado se encuentra confinado en el interior de una nave. Hasta el lugar se han desplazado bomberos de los parques de Camargo, Santander, Torrelavega y Los Corrales de Buelna, mientras que el parque autonómico de Los Corrales de Buelna permanece en alerta por si fuera necesaria su intervención.

En el dispositivo participan también técnicos de la Dirección General de Protección Civil, efectivos del 061, Cruz Roja y Guardia Civil, y está previsto que se incorpore el servicio de drones del propio Gobierno de Cantabria para apoyar las labores de seguimiento y control.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, el trabajo de los bomberos está permitiendo refrigerar el contenido del depósito, un avance que ya se aprecia en el cambio del color del humo, que ha pasado de negro a blanco.

La planta, perteneciente al grupo Ferroglobe, mantiene en la actualidad una actividad reducida debido a la situación económica y se están aprovechando estas circunstancias para realizar trabajos de mantenimiento en la maquinaria.

