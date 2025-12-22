Efemérides de hoy 22 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 22 de diciembre?

El 22 de diciembre de 2018, un tsunami devastador golpea las costas del estrecho de Sonda, entre las islas indonesias de Java y Sumatra, dejando al menos 437 muertos y más de 1.500 heridos. La tragedia se produjo tras la erupción del volcán Anak Krakatau, cuyo colapso parcial provocó un deslizamiento submarino que generó olas de hasta tres metros. El fenómeno ocurrió sin señales sísmicas previas, lo que impidió activar los sistemas de alerta temprana y sorprendió a miles de personas en plena temporada vacacional.

El impacto fue especialmente grave en zonas turísticas y en eventos al aire libre, donde la fuerza del agua arrasó viviendas y hoteles, causando escenas de caos y destrucción. Más de 33.000 personas fueron evacuadas, mientras las autoridades indonesias enfrentaban el reto de rescatar supervivientes y atender a los damnificados. Este desastre puso en evidencia la vulnerabilidad del archipiélago ante tsunamis volcánicos y la necesidad de mejorar los sistemas de monitoreo y prevención para evitar tragedias similares en el futuro.

Un 22 de diciembre, pero de 1248, el rey Fernando III hace su entrada triunfal en Sevilla, un mes después de que la ciudad se rindiera a las tropas cristianas. Este acontecimiento marcó un hito en la Reconquista, consolidando el dominio castellano sobre uno de los principales enclaves del sur peninsular y abriendo una etapa de reorganización política y religiosa en la región.

¿Qué pasó el 22 de diciembre?

1808.- Se estrenan en Viena las sinfonías n.º 5 y 6 de Ludwig van Beethoven.

1849.- El escritor ruso Fedor M. Dostoievski es indultado ante el pelotón que iba a fusilarle.

1857.- Fuerzas aliadas inglesas y francesas toman la ciudad china de Cantón, que fue gobernada posteriormente por una comisión formada por el Reino Unido y Francia.

1938.- En plena Guerra Civil española se celebran dos sorteos extraordinarios de Navidad, el republicano en Barcelona, que ya lo había albergado un año antes, y el del bando nacional en Burgos.

1941.- En Washington se entrevistan el presidente Roosevelt y el premier británico Winston Churchill tras el ataque japonés de Pearl Harbor, en la que se adopta la estrategia 'Europa primero'.

1988.- Se firma en la ONU el acuerdo de paz en África Austral entre Angola, Cuba y Sudáfrica, finalizan 13 años de hostilidades y se propicia la independencia de Namibia de Sudáfrica.

1989.- Hans Modrow y Helmut Kohl, dirigentes de las dos Alemanias, abren la Puerta de Brandemburgo, símbolo durante 28 años de la división de Europa.

1989.- Derrocan en Rumanía a Nicolae Ceaucescu tras 23 años de dictadura. Fue ejecutado tres días después junto a su esposa, Elena.

1990.- Lech Walesa se convierte en el primer presidente en la historia de Polonia elegido en sufragio universal.

2020.- El Senado aprueba de forma definitiva los Presupuestos de 2021, los primeros del Gobierno de coalición PSOE-Podemos.

2022.- La experiodista Natasa Pirc Musar jura como (primera) presidenta de Eslovenia.

¿Quién nació el 22 de diciembre?

1853.- Teresa Carreño, pianista, cantante y compositora venezolana.

1858.- Giacomo Puccini, compositor italiano.

1911.- Álvaro Cunqueiro, escritor español.

1959.- Bernd Schuster, exfutbolista y entrenador alemán.

1962.- Ralph Fiennes, actor inglés.

1965.- Sergi López, actor español.

1985.- Edurne García, cantante española.

¿Quién murió el 22 de diciembre?

1870.- Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español.

1880.- Mary Ann Evans, 'George Eliot', escritora británica.

1987.- Carlos de Godó Valls, editor de prensa español.

1989.- Samuel Beckett, escritor irlandés.

1995.- Néstor Luján, periodista y escritor español.

2007.- Julien Gracq, escritor francés.

2014.- Joe Cocker, cantante británico de rock.

¿Qué se celebra el 22 de diciembre?

Hoy, 22 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Termómetro.

Horóscopo del 22 de diciembre

Los nacidos el 22 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre, se celebran los santos Honorato, Queremón, Demetrio, Flaviano y Zenón.