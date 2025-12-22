Los desalojados del B9 de Badalona ocupan un albergue cerrado tras quedar en la calle en pleno diciembre

El problema en el municipio barcelonés de Badalona continúa. Las personas migrantes desalojadas del antiguo instituto B9 han ocupado el albergue municipal de Can Bofí Vell, el cual permanece cerrado desde abril de 2024. Estos hechos tienen lugar después de que los afectados se quedasen en la calle tras el desalojo judicial del antiguo centro educativo, que hasta la semana pasada servía de alojamiento informal a unas 400 personas.

El Govern de la Generalitat había planteado la reapertura de Can Bofí como alternativa habitacional para los desalojados, una propuesta que el Ayuntamiento de Badalona, gobernado por Xavier Garcia Albiol (PPC), descartó.

Ante esta situación, los antiguos residentes del B9 han decidido refugiarse por su cuenta en el albergue cerrado.

"Están con el agua hasta los tobillos"

En una carta dirigida al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, los migrantes explican que con esta ocupación "se han protegido de la calle, el frío y la lluvia" y preguntan si "les volverán a echar otra vez sin alternativa" habitacional.

A su vez, en la misiva recuerdan que en el antiguo instituto "podían cocinar, levantarse e ir a trabajar", mientras que ahora, a la intemperie, "están con el agua hasta los tobillos".

El desalojo del B9 se produjo el miércoles pasado por orden judicial, a instancias del Ayuntamiento de Badalona, que prevé reconvertir el edificio en una comisaría de la Guardia Urbana. La actuación dejó a cientos de personas sin techo en pleno mes de diciembre.

Según recoge la carta enviada a Illa, la jueza que autorizó el desalojo indicó que debía existir una alternativa habitacional, algo que, según denuncian, no se ha cumplido.

"Aquí estamos, en la calle, sin ayuda de servicios sociales municipales ni de la Generalitat", lamentan los afectados, antes de preguntarse "por qué somos maltratados de esta manera" en una comunidad que, recuerdan, se presenta como "tierra de acogida".

Decenas de personas aún duermen bajo la C-31

Pese a la ocupación de Can Bofí Vell, decenas de personas migrantes continúan durmiendo bajo un puente de la autopista C-31 en Badalona, a la espera de una solución habitacional. Bajo la lluvia de este lunes, diversas organizaciones sociales han llevado comida y material a los afectados.

Las entidades sociales han asegurado que no tienen expectativas puestas en las administraciones públicas. Así lo han explicado Yolanda Akpoli, fundadora de la Unió Segones Oportunitats, y Carles Sagués, portavoz de Badalona Acull. "Si estamos esperando a que venga alguien a dar apoyo aquí, que sea el ayuntamiento o alguna administración, esto no pasará porque ya vemos que no quieren hacer nada", ha señalado Akpoli. Sagués ha añadido que "no ha habido ninguna actuación contundente" por parte de la Generalitat para resolver la situación.

Tensión vecinal y contacto institucional

Este domingo, diferentes entidades como Cáritas y Cruz Roja intentaron habilitar un dispositivo de acogida de emergencia en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat de Badalona para alojar a 15 personas. Sin embargo, una protesta vecinal lo impidió. Cerca de un centenar de personas se concentraron ante la parroquia para bloquear la llegada de los migrantes subsaharianos, lo que generó momentos de tensión y obligó al alcalde a desplazarse hasta el lugar para tratar de calmar los ánimos.

Fuentes del Ayuntamiento de Badalona han asegurado que el consistorio está en contacto con la Generalitat, aunque no han facilitado más detalles sobre posibles soluciones.

Por su parte, el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, junto a otras entidades, ha convocado para esta tarde una concentración "urgente" en Can Bofí Vell para denunciar lo que consideran un "ataque racista grave" tras los hechos ocurridos en la parroquia. Además, el Sindicat de Llogateres i Llogaters ha puesto en marcha una recolecta "de emergencia" para cubrir las necesidades básicas de los desalojados, con especial énfasis en productos de higiene personal y prendas como zapatos, ropa interior nueva o ropa térmica.

