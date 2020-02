El temporal de mar con olas de hasta nueve metros en el litoral de A Coruña y Lugo pone en alerta roja a Galicia

El fuerte temporal que afecta al litoral gallego y cantábrico y a las Islas Canarias pone en alerta a 19 provincias por viento y fuerte oleaje, que en Galicia ha obligado a activar el aviso rojo por olas de 9 metros, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Las provincias de A Coruña y Lugo tienen aviso rojo (riesgo extremo) por mar combinada del noroeste y olas de 9 metros, mientras que en Pontevedra se ha activado la alerta naranja (riesgo importante) por intenso oleaje, que alcanzará entre 5 y 7 metros de altitud. Las comunidades de Cantabria, Asturias y las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa (País Vasco) tienen activada la alerta naranja por mar combinada del noroeste con olas de entre 8 y 9 metros, y temporalmente entre 7 y 8 metros.

Aragón continúa con alerta naranja por rachas máximas de viento de 100 kilómetros por hora en cotas altas del Pirineo, y alerta amarilla, también por rachas de viento, en las provincias de Teruel y Zaragoza. En Cataluña hay alerta naranja en las provincias de Lleida y Tarragona por vientos de 100 kilómetros por hora en cotas altas del Pirineo, y alerta amarilla en Barcelona y Girona por vientos del noroeste y rachas de 70 kilómetros por hora.

En la provincia de Castellón (Comunidad Valenciana) continúa la alerta naranja por viento que alcanzará los 100 kilómetros por hora en el interior norte, mientras que en las Islas Baleares y las Canarias sigue activado el aviso amarillo por rachas de viento de 70 kilómetros por hora y por olas de 3 metros en zonas del norte.

La Aemet advierte de que con la alerta roja el riesgo meteorológico es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto, mientras que con la alerta naranja existe hay riesgo importante en fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales. Por otro lado, Protección Civil y Emergencias recomienda no poner en riesgo la vida por intentar captar imágenes espectaculares y advierte de que ante vientos de intensidad fuerte en la costa hay que procurar alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes.